Fed’den beklenti faiz değil: İşte asıl kritik gösterge!

ING Economics analistlerine göre, Fed, faiz oranlarını sabit tutacak. Ancak asıl kritik gelişme Dot Plot projeksiyonlarında izlenecek.

Mevcut tahminler yıl sonuna kadar bir faiz indirimini işaret ediyor ve bu beklenti, piyasaların aralık ayı için fiyatladığı yaklaşık 27 baz puanlık indirimle örtüşüyor.

Analistler, 2026 yılı için faiz indirimi öngörüsünün tamamen kaldırılması halinde doların güç kazanabileceğine dikkat çekiyor.

Güvercin sürpriz

Öte yandan, olası "güvercin" bir sürpriz de göz ardı edilmiyor: Fed'in açıklamasına istihdam piyasasına ilişkin "aşağı yönlü riskler" ifadesinin yeniden eklenmesi, piyasaların "Fed'in çifte görevi" gerekçeyle faiz indirimi beklentisini canlı tutmasına zemin hazırlayabilir.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın çatışmanın enflasyon ve büyüme üzerindeki etkileri konusunda net bir yönlendirme yapma ihtimalini düşük görüyor. Jeopolitik gelişmeler ve emtia piyasalarındaki oynaklığın sürmesi, bu aşamada net bir politika sinyali vermeyi güçleştiriyor.

Jeopolitik gelişmeler etkili olacak

ING Economics, yeni Fed projeksiyonlarının okunmasının ardından faiz beklentilerinin hareketli kalmaya devam edeceğini öngörüyor. Politika görünümünün petrol piyasasındaki dalgalanmalarla doğrudan bağlantılı olması nedeniyle, doların bugünkü toplantıya olumlu tepki vermesi beklense de bu hareketin kalıcı olmayabileceği vurgulanıyor.

Analistler, kısa vadede jeopolitik gelişmelerin piyasa gündemine hâkim olmaya devam edeceğini ifade ediyor.