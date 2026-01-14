Fed’den bir beklenti daha: Bu ay pas geçecek

ANZ’nin G3 Ekonomileri Başkanı Brian Martin’e göre, Fed ocak ayında faiz oranlarını sabit tutacak ancak faiz indirim döngüsünde uzun bir ara verilmesi gerekmez.

Martin, Fed’in kısa süre içinde indirimlere yeniden başlamasının uygun olacağını belirterek, mart ayında 25 baz puan, haziran ayında ise 25 baz puan daha indirim yapılacağını ve yıl ortasında hedef faiz aralığının yüzde 3,00–yüzde 3,25 seviyesine ineceğini öngördü.

Martin, ABD enflasyonunun 2026 boyunca kademeli olarak yumuşayacağını, bunun da önceki dönem tarifelerden kaynaklanan fiyat artışlarının etkisinin azalması, ücret artışlarının ılımlı seyretmesi ve barınma maliyetlerindeki enflasyonun gevşemesiyle mümkün olacağını ifade etti.