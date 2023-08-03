Fed'den enflasyon açıklaması

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, fiyat baskılarının önemli ölçüde hafiflediğini gösteren son okumaların memnuniyetle karşılanmasına rağmen, ABD enflasyonunun hala çok yüksek olduğunu söyledi.

Barkin, "Elbette geçen ayki enflasyon okuması iyi oldu ve umarım bir işarettir." dedi.

Barkin, Fed'in amacının resesyona neden olmak değil, enflasyonu düşürmek olduğunu belirterek, "Ancak resesyon olursa da şiddeti düşük olur. İş gücü piyasasında daha az bozulmaya neden olur." şeklinde konuştu.

Richmond Fed Başkanı, buna karşılık ekonomide daha fazla yavaşlamanın neredeyse kesin olarak ufukta görüldüğünü belirtti.

Barkin, konuşmasında Fed politikasının görünümüne değinmedi.