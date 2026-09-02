Fed'den enflasyonda iyimser mesaj: Williams düşüşün süreceğini düşünüyor

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New York Fed Başkanı John Williams, son dönemde açıklanan verilerin cesaret verici olduğunu ifade ederek Temmuz toplantısında faizlerin sabit tutulması yönünde alınan karara destek verdi.

CNBC’ye konuşan Williams, enflasyonist baskıların temel kaynağı olarak gümrük vergilerini ve Orta Doğu'daki gerilimin tetiklediği yüksek enerji fiyatlarını işaret etti.

Temel enflasyon trendi aşağı yönlü

Buna karşın, vergilerin fiyatlar üzerindeki ilk dalga etkilerinin geride kalmasıyla birlikte temel enflasyon trendinin kademeli olarak aşağı yönlü seyrettiğini vurguladı. Hizmet enflasyonunda halen yukarı yönlü etkilerin sürdüğünü belirten Williams, enerji fiyatlarındaki artışın ise henüz genele yayılan ikincil etkilere dönüşmediğinin altını çizdi.

Gözler eylül toplantısında

Temmuz ayındaki FOMC toplantısından çıkan faiz oranlarının tam istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri arasındaki dengeyi koruma adına "iyi bir noktada" olduğunu dile getiren Williams, 15-16 Eylül tarihlerinde Washington'da gerçekleşecek bir sonraki karara kadar yeni verileri titizlikle inceleyeceklerini ve durumu yeniden değerlendireceklerini ekledi.

Bu yıl gerçekleşen beş toplantıda faiz oranları sabit tutulurken, Temmuz ayındaki son toplantıda oy hakkına sahip üç üye çeyrek puanlık (25 baz puan) faiz artırımı yönünde karşı oy kullanmıştı.