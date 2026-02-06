Fed'den faiz indirim beklentileri arttı! Hangi veri etkili oldu?

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları konsensüsün üzerinde gerçekleşirken, Challenger raporu ocak ayında işten çıkarma duyurularında büyük artış olduğunu gösterdi. JOLTS verileri ise açık iş pozisyonlarında düşüşe işaret etti.

Pantheon’dan Samuel Tombs, bu gerilemenin "Fed’in odak noktasını işgücü piyasasından enflasyona erken kaydırdığını" gösterdiğini belirtti. Tombs, yapay zekânın giderek daha fazla işletmeyi yeni işe alımları duraklatmaya ikna ediyor olabileceğini söyledi.

CME FedWatch verilerine göre mart ayında Fed’in faizi sabit tutma olasılığı yüzde 77’ye geriledi. Faiz indirimi ihtimali ise yüzde 9’dan yüzde 23’e yükseldi.