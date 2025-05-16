Fed’den faiz indirimi ve resesyon beklentilerinde devler ayrışıyor

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon'a göre, gümrük vergilerinin küresel ekonomileri etkilemeye devam etmesi nedeniyle resesyon olasılığı devam ediyor.

JPMorgan'ın Paris'teki yıllık Küresel Piyasalar Konferansı'nda Bloomberg'e konuşan Dimon, "Umarım bundan kaçınırız, ancak bu noktada bunu masadan kaldırmazdım. Eğer bir resesyon olursa, bunun ne kadar büyük olacağını ya da ne kadar süreceğini bilmiyorum" dedi.

Trump yönetiminin gümrük vergisi politikaları bir aydan uzun bir süredir piyasaları sarsıyor ve Dimon, bazı müşterilerin tüm bu dalgalanma nedeniyle yatırımlarını geri çektiğini söyledi. Bu haftanın başlarında ABD ve Çin, dünyanın en büyük iki ekonomisi daha uzun vadeli bir anlaşma için çalışırken, birbirlerinin ürünlerine uygulanan vergileri geçici olarak düşürmeyi kabul etti.

Dimon, ABD ile Çin arasındaki gerginlikte son dönemde sağlanan gevşeme, çözülmenin kalıcı olmasını umduğunu söyledi. "Bence yapılması gereken doğru şey bu -bazı şeylerden geri adım atmak. İlgi çekici bir konuşma yapmak" dedi

69 yaşındaki CEO, gümrük vergisi kargaşasının bazı sonuçlarının ABD'ye giden yatırımlarda bir düşüş olabileceğini söyledi. Dimon, "Bu biraz olacak. Pek çok insanı rahatsız ediyoruz. Onlarla karşılaştığımda, Kentucky burbonumuzu almadıklarını söylüyorlar" dedi.

Dimon'a göre bu, etkinin geniş çapta hissedileceği anlamına gelmiyor. "Amerika kötü bir yatırım yeri mi? Hayır. Eğer tüm paranızı alıp tek bir ülkeye yatıracak olsaydınız bu yine Amerika olurdu" dedi.

Barclays: ABD'nin resesyona girmesi artık olası değil

Barclays, ABD ekonomisinin bu yıl içinde resesyona girmesini artık beklemediğini ve ABD-Çin ticaret geriliminin azaldığına dair işaretler nedeniyle büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini söyledi.

Barclays, daha önce sırasıyla yüzde -0,3 ve yüzde 1,5 olarak tahmin ettiği ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 0,5 ve gelecek yıl yüzde 1,6 büyümesini beklediğini söyledi.

Azalan belirsizlik ve iyileşen ekonomik zemin Barclays'in Euro bölgesi büyüme beklentilerini de yükseltmesine yol açtı. Daha önce yüzde 0,2 olan daralmaya kıyasla bu yıl ekonomik büyümenin yatay seyredeceğini tahmin ediyor.

Barclays, 2025'in ikinci yarısında hala teknik bir Euro bölgesi resesyonu beklediğini, ancak büyümenin daha önce tahmin edilenden daha az daralacağını belirtti.

Barclays bir notunda, "Genel olarak, Euro bölgesindeki büyüme görünümü konusunda iyimser değiliz çünkü belirsizlik çok yüksek olmaya devam ediyor ve Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki karşılıklı gümrük tarifelerine ilişkin müzakereler teknik düzeyde kalıyor ve herhangi bir ilerleme belirtisi yok" dedi.

“Fed yakında faiz oranlarını düşürmeli”

MainSky Asset Management'tan Eckhard Schulte, ABD faiz oranlarının önemli ölçüde kısıtlayıcı olmaya devam ettiğini ve Fed'in eğrinin gerisinde kalmasının risklerini gördüğünü söyledi.

“Fed yakında faiz oranlarını düşürmeli” diyen Schulte, gümrük tarifelerinin daha yüksek enflasyona yol açabileceğini ancak bunun tek seferlik bir etki olacağını belirtti.

Fed'in haziran ayını faiz indirimi yapmadan geçirmesinin muhtemel olduğunu ifade eden MainSky, “Ancak bu, aşırı tepkisel yaklaşımı nedeniyle eğrinin gerisinde kalma riski taşıyor” dedi.

MainSky Asset Management için bu potansiyel politika hatası şu anda ABD'deki en yüksek resesyon riskini temsil ediyor.

Para piyasaları eylül ayı için 25 baz puanlık faiz indirimi fiyatlıyor.

Faiz indirimi beklentileri artırınca dolar düştü

Son dönemde fiyat baskılarının hafiflediğine dair kanıtlar Fed'in faiz oranlarını daha da düşüreceğine dair beklentileri artırınca dolar düştü.

Perşembe günü açıklanan veriler ABD üretici fiyat endeksinin Nisan ayında beklenmedik bir şekilde düştüğünü gösterdi. Bu düşüş, salı günü beklenenden daha düşük gelen ABD tüketici fiyatları verisinin ardından geldi.

Deutsche Bank analistleri, petrol fiyatlarındaki düşüşün de enflasyonist baskıların hafiflediği hissini artırdığını belirterek, “Yatırımcıların enflasyon konusunda daha az endişe duymasıyla birlikte, Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerini de artırdılar” dedi.

DXY dolar endeksi 100,57 seviyesine geriledi.