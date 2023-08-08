Fed'den faiz mesajı

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, son ekonomik verilerin yönünde herhangi bir ani değişiklik olmazsa, ABD Merkez Bankası'nın(Fed) faiz oranlarını olduğu yerde bırakabileceği aşamada olabileceğini söyledi.

Harker, "Bugün ile Eylül ortası arasında herhangi bir endişe verici yeni veri olmazsa, sabırlı olabileceğimiz, faiz oranlarını sabit tutabileceğimiz ve aldığımız para politikası önlemlerinin işini yapmasına izin verebileceğimiz bir noktada olabileceğimize inanıyorum." dedi.