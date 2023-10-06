Fed'den faiz mesajı

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD para politikasının kısıtlayıcı bölgeye "iyice" girmesi, %2 enflasyona doğru çok fazla ilerleme kaydedilmesi ve ABD Hazine getirilerindeki son artışla birlikte Fed'in faiz oranlarını daha fazla artırmasına gerek kalmayabileceğini söyledi.

Daly, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, "Soğuyan bir işgücü piyasası görmeye devam edersek ve enflasyon hedefimize geri dönerse, faiz oranlarını sabit tutabilir ve politikanın etkilerinin çalışmaya devam etmesine izin verebiliriz" dedi.

"Son haftalarda uzun vadeli faiz oranlarındaki artışla birlikte, daha fazla adım atma ihtiyacımız azaldı çünkü finansal piyasalar zaten bu yönde hareket ediyor ve işi yaptılar" diye konuşan Daly, "Yine de enflasyonun aşağıya doğru yürüyüşünde gerçek riskler var. Büyüme ve enflasyondaki yavaşlama durursa, faaliyet yeniden hızlanmaya başlarsa ya da finansal koşullar bu sıkılaşmanın bir kısmını tersine çevirir ve çok fazla gevşerse, bu verilere tepki verebilir ve para politikasının işi tamamlamak için yeterince kısıtlayıcı olduğundan emin olana kadar faizleri daha da artırabiliriz" ifadelerini kullandı.