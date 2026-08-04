Fed'den faiz politikası açıklaması: Tüm senaryolar masada

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Küresel piyasaların odağındaki makroekonomik gelişmelere dair önemli mesajlar veren ABD Merkez Bankası (Fed) Philadelphia Şubesi Başkanı Anna Paulson, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin geçen hafta gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlara değindi. Politika faizinin %3,5 ile %3,75 koridorunda sabit bırakılmasının mevcut ekonomik görünümle uyumlu olduğunu ifade eden Paulson, bu seviyenin enflasyon baskılarını dizginlemek için gerekli bir kısıtlayıcılık sunduğunu belirtti.

Fiyat artış hızında gözlenen son aşağı yönlü hareketlerin olumlu karşılandığı ancak %2'lik resmi hedefe ulaşılana kadar temkinli duruşun elden bırakılmayacağı kaydedildi. İstihdam piyasasının genel olarak güçlü kalmaya devam ettiği ve ekonomik aktivitenin de dirençli bir çizgide ilerlediği hatırlatıldı.

Çekirdek enflasyon göstergeleri yakından izleniyor

Gelecek dönemdeki faiz adımlarının seyrine dair keskin bir yön tayin etmekten kaçınan Paulson, atılacak adımların tamamen makroekonomik göstergelerin seyrine endeksli olacağını açıkladı. Fiyat baskılarının inatçı kalmaya devam etmesi veya yukarı yönlü risklerin yeniden canlanması durumunda daha sert sıkılaşma tedbirlerinin dahi gündeme gelebileceğine işaret edildi.

Özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, gümrük vergilerindeki değişimler ve üretim yatırımlarının yarattığı dönemsel maliyet artışları gibi yapısal risk faktörlerinin yakından takip edildiği vurgulandı. Kurum, önümüzdeki aylarda açıklanacak yeni istihdam ve tüketici fiyat raporlarının, para politikasının kalibrasyonunda belirleyici ana unsur olacağını hatırlatarak esnek hareket kabiliyetinin altını çizdi.