Fed'den ihtiyatlı bir faiz indirimi bekleniyor

FOMC içinde, sağlam büyüme ancak yavaş istihdam artışı sergileyen ekonomi için ne kadar "sigorta" sağlanması gerektiği konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor.

Firma, Fed'in "şahin" bir tonla 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyor; bu, Fed'in gelecekteki faiz yolu konusunda ihtiyatlı bir dil kullanması anlamına geliyor. Eitelman, "Fed'in kolaylaştırma döngüsünü 2026 başlarında, %3,25-3,5'lik bir nihai oranda yavaşlatacağını veya durduracağını öngörüyoruz" dedi.

Eitelman ayrıca, %4.1 seviyesindeki 10 yıllık Hazine getirisinin, firmanın adil değer tahmininin üzerinde olduğunu, bunun portföylerde vade riskine stratejik bir ayırmanın gerekçesini desteklediğini belirtti.