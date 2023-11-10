Fed'den ilk faiz indirimi beklentileri ertelendi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizine ilişkin beklentileri takip eden vadeli işlem sözleşmelerinin yatırımcıları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarının "yeterince kısıtlayıcı" olduğundan emin olmadığını söylemesinin ardından, Fed'den ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerini öteledi.

Daha önce Fed'in ilk faiz indirimini mayıs ayında yapmasının daha olası olduğunu fiyatlayan kontratlar, bu beklentiyi haziran olarak revize etti.