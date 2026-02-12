Fed'den indirim beklentileri ötelendi

ABD'de dün açıklanan ve beklentilerin çok üstünde gelen olumlu istihdam verileri, dolar lehine bir tablo çizerek iş gücü piyasasının yeni yıla istikrarlı başladığını teyit etti. Veriler sonrası Fed'in faiz indirimi takvimine yönelik piyasa fiyatlamalarında sınırlı ancak dikkat çekici bir değişim yaşandı.

Justin Low’un Investinglive sitesinde yayınlanan analizine göre, istihdam raporu öncesinde Fed fon vadeli işlemleri, bu yıl için yaklaşık 60 baz puanlık faiz indirimi öngörürken, ilk 25 baz puanlık indirimi haziran ayı için fiyatlıyordu.

Verilerin ardından, yıl genelinde beklenen indirim miktarı yaklaşık 53 baz puan seviyesine gerileyerek ilk 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi de hazirandan temmuza ötelendi.

Hala yüksek

İlk faiz indiriminin temmuz ayına ötelenmesine rağmen, piyasalar haziran ayında bir indirim yapılma olasılığını hala %73 gibi yüksek bir seviyede görüyor.

Bu durum, yılın ilk yarısında bir faiz indirimi ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Analistler, mevcut verilerin Fed'in çok daha erken harekete geçme gerekliliğine dair tartışmaları şimdilik ertelediğine dikkat çekiyor.

Bir sonraki veride yine değişebilir

Piyasa uzmanları, tek bir verinin trend oluşturmayacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Şubat ayı verilerinin beklentilerin altında kalması durumunda mevcut fiyatlamaların tamamen tersine dönebileceği ifade ediliyor. İş gücü piyasasındaki zayıflığın azaldığına dair daha fazla kanıt aranırken, gözler yarın açıklanacak olan tüketici fiyat enflasyonu (TÜFE) raporuna çevrildi.

Bugün ise piyasalar, haftalık işsizlik maaşı başvuruları raporunu takip edecek. Ancak asıl belirleyici olanın, istihdamdaki genel eğilim ve yarınki enflasyon verisi olacağı vurgulanıyor.