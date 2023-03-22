Fed'den kim ne bekliyor?

İSTANBUL/EKONOMİ



Silicon Valley Bank'ın iflasıyla birlikte, artan faiz oranlarının piyasada riskler oluşturmaya başladığına yönelik olan inanç, Fed'in önceden tahmin edilenden daha yavaş bir şekilde faiz artırımlarına devam edebileceği, hatta yıl sonuna doğru faiz indirimlerine yer verebilecğine yönelik beklentileri artırdı.

Bugün Türkiye saati ile 21:00'da açıklanacak olan faiz kararı öncesi, piyasa ağırlıklı olarak 25 baz puanlık faiz artırımı beklerken, sabit bırakması ihtimalide göz ardır edilmiş değil. Yıl sonuna doğru ise faiz indirimleri şimdiden fiyatlamalara girmiş durumda.

Bazı türev piyasaları işleten CME'nin 'Fedwatch' aracı ile piyasan ölçtüğü beklentiye göre, bu gün piyasalar Fed'den 25 baz puanlık bir faiz artırımı ihtimalini yüzde 90'ın üzerinde görüyor. Sabit bırakacağına yönelik beklentini payı ise yüze 9,8 seviyesinde.

Wall Street bankalarının beklentileri

Bankacılık krizinin etkisinde faiz kararını göğüsleyecek olan piyasaların en aktif oyuncuları arasında olan Wall Street bankalarının ise beklentileri ağırlıklı olarak 25 baz puanlık artış olacağı yönünde.

Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley 25 baz puanlık artış bekleyen Wall Street bankaları arasında yer alırken, Alman Deutsche Bank ve İngiliz Barclays'da bu bankalarla aynı fikri paylaşıyor.

Goldman Sachs ve Wells Fargo ise faizlerde değişiklik beklemeyen tarafta. Bu iki banka Fed'in bu gün 'hareketsiz kalmasını' bekliyor.

Japon Namura ise Fed'den bu gün 25 baz puanlık bir faiz indirimi gelebileceği konusunda beklentisini ifade ederek, diğer beklentilerin tersine bir pozisyonda kalmayı sürdürüyor.

Bu haliyle, 5 banka Fed'den 25 baz puanlık faiz artırımı beklerken, 2 banka faizlerin sabit bırakılacağını bekliyor. 1 banka ise 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi içerisinde.

