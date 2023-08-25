Fed'den kritik faiz açıklaması

Boston Fed Başkanı Susan Collins, ABD Merkez Bankası'nın(Fed) yeniden faiz artırmasına gerek kalmayacak bir konumda olabileceğini ve daha fazla eylem seçeneğini açık tutabileceğini söyledi.

Collins, Jackson Hole’da Yahoo Finance'in video kanalına verdiği röportajda, "Yakın olabiliriz, hatta tutunabileceğimiz bir yerde bile olabiliriz, faiz oranlarını daha fazla yükseltmeyebiliriz dedi.

Collins, "Ancak kesinlikle ek artışlar mümkün ve şu anda bütünsel bakmamız, gerçekten sabırlı olmamız ve verilerin ortaya çıktıkça bize söyleyeceklerinin önüne geçmeye çalışmamamız gerekiyor" diye konuştu.