Fed’den ödeme sistemi hamlesi

Fed, uzun zamandır beklenen ve sıradan Amerikalıların haftanın 7 günü, günün 24 saati saniyeler içinde para gönderip almasına olanak tanıyarak ülkenin ödeme sistemini modernleştirmeyi amaçlayan bir hizmet başlattığını duyurdu.

2019'dan bu yana üzerinde çalışılan "FedNow" hizmeti, genellikle nakit transferlerinin gerçekleşmesi için gereken birkaç günlük gecikmeyi ortadan kaldırmaya çalışacak ve ABD'yi benzer hizmetlerin yıllardır var olduğu Birleşik Krallık, Hindistan, Brezilya ve Avrupa Birliği gibi ülkelerle aynı çizgiye getirecek.

FedNow, aralarında topluluk bankaları ve JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon ve US Bancorp gibi büyük bankaların aralarında olduğu 41 banka ve 15 hizmet sağlayıcı ile hizmete başlıyor. Ancak Fed bu yıl daha fazla banka ve kredi birliğini FedNow hizmetine dahil etmeyi planlıyor.

Fed açıklamasında, şu anda 35 banka ve kredi birliğinin yanı sıra Hazine Bakanlığı'nın Mali Hizmetler Bürosu'nun da bu hizmetten yararlandığını da belirtti.

Hizmet, The Clearing House'un RTP ağı da dahil olmak üzere özel sektör gerçek zamanlı ödeme sistemleriyle rekabet edecek.