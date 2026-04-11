Fed’den özel kredi alarmı: Bankaların riski mercek altında

Bloomberg’in haberine göre, ABD Merkez Bankası (Fed) fonlardan artan geri çekilmeler ve sektörde sorunlu kredilerin yükselmesi sonrası büyük ABD bankalarının özel kredi şirketlerinin ne kadar risk taşıdığını mercek altına aldı.

Habere göre Fed, özel kredi sektöründeki stres seviyesini ve bunun daha geniş finansal sisteme yayılma potansiyeli olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlıyor.

Reuters haberi doğrulayamadığını ve Fed’in bu konuda yorum yapmayı reddettiğini açıkladı.

Özel kredi şirketleri, piyasalardaki son düşüşten olumsuz etkilendi. Bazı yatırımcılar, yüksek profilli iflasların ardından değerleme ve kredi verme standartlarına ilişkin endişeler nedeniyle bu yatırımlardan geri çekildi.

Bazı büyük ABD bankaları kredi verme standartlarını sıkılaştırırken, son aylarda geri çekim taleplerinin artmasıyla birlikte özel fonlar da çıkışları sınırladı.

Söz konusu haber, ABD Hazine Bakanlığı’nın bu ay içinde yerli ve uluslararası sigorta düzenleyicileriyle özel kredi piyasalarını görüşeceğini açıklamasından günler sonra geldi. Yetkililer, 2 trilyon dolarlık banka dışı kredi sektörünün daha geniş kredi piyasasını nasıl etkileyebileceğine dair artan endişelere dikkat çekmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen ay yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası’nın özel kredi sektöründeki gelişmeleri sorun sinyalleri açısından izlediğini ancak şu aşamada bu alandaki risklerin finansal sisteme yayılmadığını düşündüğünü belirtmişti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de geçen ay finansal koşulların hâlen “genel olarak destekleyici” olduğunu ve özel kredi piyasalarındaki stresin büyük ölçüde bu sektörle sınırlı kaldığını ifade etmişti.