Fed'den parasal sıkılaşma açıklaması

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, uzun vadeli ABD Hazine getirilerindeki son artış ve daha genel olarak daha sıkı finansal koşulların, Federal Rezerv'in faiz oranlarını daha da artırmasına daha az ihtiyaç duyulabileceği anlamına gelebileceğini söyledi.

Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nde yapacağı konuşmanın metnini basına dağıtan Logan, "Fiyat istikrarını sürdürülebilir ve zamanında yeniden tesis etmek için kısıtlayıcı finansal koşulların devam etmesinin gerekli olacak. Görev alanımızın her iki tarafındaki risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyoruz. Benim görüşüme göre, yüksek enflasyon en önemli risk olmaya devam ediyor. Bunun yerleşmesine ya da yeniden alevlenmesine izin veremeyiz" dedi.

Logan, Fed'in daha fazlasını ne kadar yapması gerekeceğinin, finansal koşullardaki son sıkılaşmanın ne kadarının ekonomiye ilişkin beklentilerden ve yatırımcıların uzun vadeli ABD borcunu tutmak için talep ettikleri ve "vade primi" olarak adlandırılan tazminattan kaynaklandığına bağlı olacağını vurguladı.

Logan, "Daha yüksek vade primleri nedeniyle uzun vadeli faiz oranları yüksek kalırsa, fed fon oranını yükseltmeye daha az ihtiyaç duyulabilir. Ancak, uzun vadeli faiz oranlarındaki artışın arkasında ekonomideki güçlülük olduğu ölçüde, FOMC'nin daha fazlasını yapması gerekebilir" dedi.

Yüksek uzun vadeli oranların ne kadarının yüksek vade primlerinden kaynaklandığını anlamanın karmaşık olduğunu söyleyen Logan, "FOMC'nin görevini yerine getirmek için uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını değerlendirmek için hem ekonomik hem de finansal gelişmeleri dikkatle değerlendireceğim" diye konuştu.