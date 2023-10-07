Fed’den şahin faiz açıklaması

ABD Merkez Bankası Guvernörü Michelle Bowman yaptığı açıklamada, enflasyonun düşürülmesinde kat edilen kayda değer ilerlemeye rağmen çok yüksek seyretmeye devam ettiği ve Fed’in para politikasını daha da sıkılaştırması gerekeceği görüşünü tekrarladı.

Fed'in en şahin politika yapıcılarından biri olan Bowman, Connecticut Bankacılar Birliği'nde yaptığı konuşmada, "Fed'in enflasyonu yüzde 2'lik hedefine zamanında ulaştırmak için faiz oranlarını daha da yükseltmesinin ve bir süre daha yüksek seviyede tutmasının uygun olacağını umuyorum" dedi.

"Faiz artışını destekleme hazırım"

Bowman, "Gelen verilerin enflasyondaki ilerlemenin durduğunu veya enflasyonu zamanında yüzde 2'ye getirmek için çok yavaş olduğunu göstermesi halinde, gelecekteki bir toplantıda federal fon oranının yükseltilmesini desteklemeye hazırım" diye ekledi.

Bu yorumlar Bowman'ın pazartesi günü ekonomik ve politika görünümü hakkında yaptığı yorumlarla büyük ölçüde aynıydı.

Cuma günü ABD Çalışma Bakanlığı, işverenlerin eylül ayında beklenenden yaklaşık iki kat daha fazla istihdam yarattığını ve önceki aylardaki istihdam artışlarını daha yüksek revize ettiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası Guvernörü Bowman, son istihdam raporunun "sağlam" istihdam büyümesini yansıttığını söyledi.