Fed'den şahin sinyal sonrası piyasalar alarmda: Yen için 160 seviyesi gündemde

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Stratejistlere göre dolar/yen paritesi, yaklaşık 158 seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalamaya doğru yükselebilir. Tahvil getirilerinin seyri ise ABD'deki benzer vadeli tahvil getirilerindeki hareketlerden etkilenmeye devam edecek.

Cari açık veren ülkelerin para birimleri risk altında

Australia & New Zealand Banking Group (ANZ) stratejisti Khoon Goh, ABD'de faizlerin yükselmesinin özellikle cari açık veren Asya ülkelerinin para birimleri üzerinde daha fazla baskı oluşturabileceğini belirtti.

Goh'a göre yüksek ABD faizleri, enerji fiyatlarındaki yükselişle birleştiğinde cari açığın finansmanı için gerekli sermaye girişlerinin çekilmesini zorlaştırabilir.

Filipin pesosu ve Hindistan rupisinin yeniden rekor düşük seviyeleri test edebileceği belirtilirken, Endonezya rupisinin son dönemdeki kazanımlarının bir bölümünü geri verebileceği ifade edildi. Tayland bahtının da ülkenin son dönemde cari açık veren ülkeler arasına katılmasıyla kısa vadede baskı altında kalabileceği değerlendirildi.

Yuan bölge para birimleri için önemli bir çıpa

Stratejistlere göre Fed'in daha sıkı para politikası uyguladığı bir ortamda Çin yuanının istikrarını koruması, bölgedeki diğer para birimleri açısından önemli bir denge unsuru olabilir.

Tayvan doları ve Güney Kore wonunda ise güçlenme beklentisi öne çıkıyor. Wonun, ihracatçı şirketlerin düzenli döviz dönüşlerinden destek bulduğu belirtiliyor.

Yen için kritik eşik: 158

ACCM Prime'dan Glenn Yin, Japonya Merkez Bankası'nın hem faiz artışı gerçekleştirmek hem de yen üzerindeki baskıyı sınırlamak amacıyla güçlü bir mesaj vermek konusunda önemli bir baskıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yin, Fed'in ekonomik projeksiyonlarının yıl sonundan önce bir faiz artışına daha işaret etmesinin BOJ üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

Japonya'nın daha önce yeni desteklemek amacıyla müdahalelerde bulunduğuna dikkat çeken Yin, BOJ'un faiz artışıyla birlikte yeterince şahin bir mesaj vermemesi durumunda dolar/yen paritesinde yeniden yükseliş görülebileceğini ifade etti. Bu durumda 160 seviyesinin kısa vadede gündeme gelebileceği belirtildi.

Piyasalar BOJ'un mesajına odaklandı

AT Global Markets'tan Nick Twidale, doların gün içinde yen karşısında değer kazanabileceğini ancak yatırımcıların son dönemdeki hareketler nedeniyle uzun pozisyonlarda temkinli davranacağını söyledi.

Twidale, faiz farkları açısından asıl belirleyicinin BOJ'un cuma günü vereceği mesajın ne kadar şahin olacağı olduğunu belirtti. Dolar/yen paritesinin 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 158,40 seviyesini test edebileceğini öngören Twidale, BOJ'un faiz artışının büyük ölçüde fiyatlandığını ve bundan sonraki hareketin açıklama ile basın toplantısının ayrıntılarına bağlı olacağını ifade etti.

Avustralya doları da baskı altında

Fed'in yeniden sıkılaşma ihtimalinin, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) görece yüksek politika faizinin Avustralya doları üzerindeki cazibesini azaltabileceği değerlendiriliyor.

ACCM Prime'dan Glenn Yin, yüksek enerji fiyatları ve enflasyon görünümünün RBA'ya ay sonuna kadar faiz artırması için gerekçe oluşturabileceğini belirtti.

Hisse ve tahvil piyasaları da izlenecek

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, tahvil getirileri ve doların, Fed'in bu döngüde en az bir faiz artışı daha yapabileceği beklentisiyle yükseldiğini söyledi.

Waterer, daha sıkı para politikası ihtimalinin devam etmesi nedeniyle hisseler gibi büyümeye duyarlı varlıkların daha kırılgan hale geldiğini belirterek, Fed'in şahinleşmesi ve diğer merkez bankalarının da benzer adımlar atabileceği beklentisi nedeniyle Asya piyasalarında tedirginliğin sürebileceğini ifade etti.

Teknoloji hisseleri için faiz riski

Pepperstone Group'tan Dilin Wu ise Fed'in şahin nokta grafiğinin reel iskonto faizi riskini artırdığına dikkat çekti.

Wu, bu durumun özellikle yıl başından bu yana güçlü kazanımlar sağlayan yüksek çarpanlı yapay zeka ve teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti. Fed'in aralık ayından önce yeniden faiz artırması halinde bunun orta vadede piyasalar açısından yakından izlenmesi gereken bir risk olacağını söyledi.

Tahvil piyasasında ise önümüzdeki haftalarda ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 5 seviyesinden geri çekilip çekilmeyeceği veya yeniden bu seviyeye yönelip yönelmeyeceği takip edilecek.

BOJ kararı yenin yönünü belirleyebilir

Fukuoka Financial Group'tan Tohru Sasaki, BOJ'un piyasanın şahin beklentilerini karşılamaması halinde hayal kırıklığı yaşanabileceğini belirtti.

Sasaki'ye göre Başkan Kazuo Ueda'nın piyasa beklentilerini karşılayacak ölçüde şahin mesajlar vermesi durumunda dolar/yen paritesi yaklaşık 155 seviyesine gerileyebilir.

Buna karşılık BOJ'un beklentilerin altında kalan bir mesaj vermesi halinde doların güçlenerek dolar/yen paritesini 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 158 seviyesinin ortalarına taşıyabileceği değerlendiriliyor.