Fed’den sürpriz faiz artışı gelir mi? Collins’in ‘şahin’ mesajları ne anlama geliyor?

Mevcut yüksek faiz seviyesinin korunabilmesinin bile tamamen şartlara bağlı olduğunu belirten Boston Fed Baş Collins, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğine ilişkin verilerin gelmesi gerektiğini vurguladı. Collins, iş gücü piyasasının genel olarak dengeli bir seyir izlediğini kabul etse de bazı yapısal risklerin hala masada olduğunu ifade etti. Özellikle enflasyon görünümü konusunda ciddi endişeler taşımaya devam ettiğini gizlemeyen yetkili, fiyat istikrarı tam olarak sağlanmadan Fed'in gevşeme adımları atmayacağının sinyalini verdi.

Makroekonomik dengeler açısından küresel riskler

Makroekonomik dengeler açısından uzun vadeli faizlerdeki yükselişe de değinen Collins, bu durumun iç talebin yeniden hızlanmasını sınırlayabileceğini ve doğal bir fren görevi görebileceğini kaydetti. Yüksek borçlanma maliyetlerinin tüketim eğilimini törpülemesi, Fed'in agresif adımlar atmadan da ekonomiyi kontrollü bir şekilde soğutmasına zemin hazırlıyor. Ancak finansal koşullardaki bu uzun süreli sıkılık, orta vadede üretim ve yatırım iştahı üzerinde kalıcı bir baskı oluşturma riskini de beraberinde getiriyor. Dengeli bir iş gücü piyasası ile verimlilik artışının eş zamanlı olarak devam etmesinin, kademeli dezenflasyon sürecini destekleyen en büyük dinamikler olduğunu savundu. Küresel ticaret yollarındaki rahatlamaya da dikkat çeken Fed yetkilisi, sınırlı erişim tarifeleri ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik kaydedilen ilerlemelerin, enflasyonun düşüş yönündeki en olası senaryosunu kuvvetlendirdiğini belirtti.

Kırmızı çizgi: %2 enflasyon hedefi

Tüm bu küresel ve yerel dinamiklerin ötesinde Collins, Fed'in kırmızı çizgisi olan %2’lik enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceklerini duyurdu. Önümüzdeki aylarda açıklanacak makroekonomik verilerde enflasyonun kalıcı ve istikrarlı biçimde bu hedefe döndüğüne dair somut kanıtlar arayacağını bildiren Collins'in bu açıklamaları, Fed'in veri odaklı politikasının sertleşerek süreceğini gösterdi. Bu durum, piyasaların önümüzdeki süreçte açıklanacak her enflasyon verisine çok daha hassas ve agresif tepkiler vermesine yol açabilir. Collins'in bu çıkışı, diğer Fed üyelerinin de benzer bir şahin tona kayıp kaymayacağı sorusunu akıllara getirirken, yatırımcıların risk iştahını önemli ölçüde baskılayabilir. Özellikle gelişmekte olan ülke piyasaları ve emtia fiyatları, ABD'den gelebilecek olası bir faiz artışı sinyaliyle yeni bir dalgalanma sürecine girebilir. Özetle, küresel finans dünyası için ‘faiz indirimi’ senaryoları bir süreliğine rafa kalkabilir ve yerini yeniden ‘zirve faiz ne kadar sürecek?’ tartışmalarına bırakabilir.