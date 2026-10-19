Fed’den sürpriz hamle beklentisi: İki senaryo masada

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MarketWatch analizine göre, vadeli işlem piyasalarında Fed’in ekim ayında faiz artırma ihtimali yüzde 17 olarak görülüyor. Buna karşın ekonomistler, 27-28 Ekim’de yapılacak toplantıda faiz kararının daha çekişmeli geçebileceğini öngörüyor.

Haberde, Fed’in eylülde son üç yılın ardından ilk kez faiz artırdığı ve 2024-2025 dönemindeki kademeli faiz indirimlerinden uzaklaştığı belirtildi. Beklentilerin üzerinde açıklanan eylül enflasyonu da bankanın para politikası görünümünü etkileyen önemli gelişmeler arasında gösterildi.

BofA Securities’in eski baş ekonomisti Ethan Harris, kararı “yüzde 50-50” olarak değerlendirdi. Oxford Economics ABD Ekonomisti Matthew Martin ise Fed’in ekim ve aralıkta faiz artıracağını öngördüklerini söyledi.

Beklenen artış Ekim'de de gelebilir

MarketWatch, Fed’in iki farklı senaryoyla karşı karşıya olduğunu aktardı. Habere göre, Philadelphia Fed eski Başkanı Patrick Harker’ın dile getirdiği ilk senaryoda Fed, ekim ve aralıkta çeyrek puanlık artışlar yapıp ardından duraklayacak. Harker, mevcut yüzde 3,75-4 aralığındaki faizlerin ekonomi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmadığını belirtti.

İkinci senaryoda ise Fed, faizi üç ayda bir, aralık ve martta artırarak daha yavaş hareket edecek. Habere göre birçok Fed yetkilisi, son enflasyon verilerinden önce faiz artırımı için aciliyet bulunmadığını söylemişti.

Fed’in faiz kararında iki senaryo öne çıkıyor

Bazı ekonomistler, Fed’in 3 Kasım’daki ara seçimlerden altı gün önce faiz artırarak siyasi görünmekten kaçınmak isteyebileceğini düşünüyor. Harris ise bu kaygının Fed için küçük bir etken olduğunu belirtti.

BofA Global Research ABD Ekonomi Araştırmaları Başkanı Aditya Bhave, ekimde duraklamanın Fed’e verileri değerlendirmek için zaman kazandıracağını, ancak gerisinde kalma riski doğuracağını yazdı.