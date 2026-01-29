Fed’den sürpriz yok: Hangi mesaj öne çıktı? Uzmanlar faiz kararını yorumladı

ABD Merkez Bankası Fed, 2026 yılın ilk faiz kararını açıkladı. 2025’in sonunda faiz indirimlerinin devamı 2026’ya ötelenirken, Fed yeni yıla Başkan Powell’a açılan soruşturma ve Trump gerginliğiyle başlamıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin de bu yılın ilk yarısında doluyor olmasıyla “belirsizlik” görünümü beslenirken, küresel piyasalarda gözler Fed’in faiz kararına çevrilmişti.

Beklentilere paralel şekilde faizde değişikliğe gidilmeyen FOMC sonrasında Powell’ın açıklamaları öne çıktı. Uzmanlar, bu açıklamaları nasıl yorumladı?

"Fed’in bağımsızlık endişeleri doları zayıflattı"

Dr. Burcu Aydın, Fed faiz kararı ve Powell’ın basın toplantısının ardından şu değerlendirmeyi yaptı:

“ABD Merkez Bankası Fed, yılın ilk toplantısında faiz oranlarını sabit bıraktı. Başkan Powell, Merkez Bankası bağımsızlığının önemini vurguladı. Fed’in bağımsızlık endişeleri doların değerini aşağı çekerken Fed’in faiz indirim alanını da daraltacaktır.”

"Emtia yatırımcıları Fed duruşunu yeterince şahin bulmadı"

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“FED Kararının Piyasaya Etkisi:

Faiz kararı ve Powell’ın açıklamalarının piyasalar üzerindeki genel etkisi nötr kalsa da altın ve gümüş tarafında kısmi bir yükseliş gözlemlendi. Altın ve gümüş fiyatlarındaki bu pozitif ayrışmanın temelinde, FED’in herhangi bir sürpriz yapmaması ve belirsizliğin ortadan kalkması ile halihazırda güçlü bir momentuma sahip olan kıymetli metallerde yatırımcıların yeniden pozisyon alma iştahının artması yatıyor. İlave olarak kararın oy birliğiyle alınmamış olmasının yarattığı algı da etkili. Zira bu durum FED içerisinde parasal gevşeme isteğinin halen güçlü olduğu inancını pekiştirdi. Özetle emtia yatırımcıları bu akşamki FED duruşunu yeterince şahin bulmadı.”

Fed faiz karar metninde önemli değişiklikler

Banu Kıvcı Tokalı’nın Fed değerlendirmesi şu şekilde:

“Fed faiz notunda önemli değişiklikler söz konusu:

Öncelikle, ekonominin güçlü büyüdüğü ifade ediliyor. Önceki notta, ılımlı hız öne çıkıyordu.

İstihdam artışının zayıf kalmasına karşın; işsizlik oranında bir şekilde istikrarlı görünüme geçiliyor. Önceden işsizlik oranında artış öne çıkıyordu.

Diğer taraftan, enflasyonun ve ekonomik görümünde belirsizliğin yüksek kaldığı görüşleri korunuyor.

Fed enflasyon ve istihdam risklerine odaklı yaklaşımını korurken; faiz indiriminin gerçekleştiği önceki toplantılarda öne çıkan istihdam zayıflığı ifadesinin kaldırıldığı dikkat çekiyor.

Sonuç olarak; Mart toplantısında da sakin kalacak bir Fed havası hakim.”

"Tüketim ve yatırım harcamaları güçlü"

Tokalı, Powell’ın konuşmasını da şu şekilde yorumladı:

“Başkan Powell’ın, siyasi yönetimi Fed’i faiz indirimlerine zorlamak ve Banka’nın bağımsızlığını zedelemek için Adalet Bakanlığı soruşturmasını kullandığını iddia ettiği meydan okuyan videosunun ardından ekranlar karşısında ilk görünüşünde oldukça kısa yorumlarla verdiği mesajlara gelirsek;

Ekonomi 2026’ye güçlü giriyor; geçen yıl sonundaki kapanmanın etkisi terse dönecek; tüketim ve yatırım harcamaları güçlü.

Enflasyonda yüksek seyir tarifelerin etkisini gösteriyor.

Uzun vadeli enflasyon beklentileri hedefle uyumlu.”

"Görüş ayrılıkları belirginleşmeye başladı"

Doç. Dr. Gökhan Işıl, Fed faiz karar metnine yönelik değerlendirmesinde şunları ifade etti:

“Federal Reserve’ün (Fed) 28 Ocak 2026 tarihli faiz kararı ve beraberindeki karar metni, ABD ekonomisinde büyüme ivmesinin korunduğuna dair güvenin sürdüğünü, ancak enflasyonist risklerin para politikasında "temkinli bekleyiş" modunu zorunlu kıldığını göstermektedir.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), beklentilerle uyumlu olarak federal fonlama oranı hedef aralığını %3,50 - %3,75 seviyesinde sabit tutma kararı almıştır. Karar metninde ekonomik aktivitenin "sağlam bir hızda" (solid pace) genişlemeye devam ettiği vurgulanırken; istihdam kazanımlarının düşük seyrettiği, işsizlik oranının ise stabilizasyon sinyalleri verdiği belirtilmiştir. Enflasyonun hala "bir miktar yüksek" (somewhat elevated) kalmaya devam etmesi, Komite’nin %2’lik hedef patikasına dönüş konusundaki kararlılığını ve çift yönlü risklere karşı hassasiyetini teyit etmektedir.

Kararın içsel dinamikleri incelendiğinde, FOMC içerisindeki görüş ayrılıklarının (asimetri) belirginleşmeye başladığı görülmektedir. Faiz kararı 2’ye karşı 10 oyla alınırken; Stephen I. Miran ve Christopher J. Waller, hedef aralığın 25 baz puan indirilmesi yönünde karşı oy kullanarak karara şerh düşmüşlerdir. Bu durum, Komite içerisinde kısıtlayıcı para politikasının reel ekonomi üzerindeki baskısının dozajına dair tartışmaların arttığını ve önümüzdeki toplantılarda faiz indirim döngüsünün başlaması yönündeki baskının güçlenebileceğini kanıtlamaktadır.

Para politikası uygulamasına dair teknik detaylarda ise; rezerv bakiyelerine ödenen faiz oranı (IORB) %3,65 seviyesinde sabit bırakılmış, birincil kredi oranı (iskonto penceresi) ise mevcut %3,75 düzeyinde korunmuştur. Bilanço yönetimi tarafında, Fed’in vadesi gelen Hazine menkul kıymetlerinin anapara ödemelerini ihalelerde devretmeye (roll over) devam edeceği, ajans borçlanma senetlerinden gelen ödemeleri ise Hazine bonolarına (Treasury bills) yatıracağı ilan edilmiştir.

Ayrıca, rezerv miktarını yeterli düzeyde tutmak amacıyla gerekirse 3 yıl veya daha kısa vadeli Hazine kağıdı alımlarının yapılabileceği belirtilerek piyasaya likidite güvencesi verilmiştir.

Fed’in 2026 yılındaki bu ilk hamlesi, "veriye dayalı" (data-dependent) duruşun bir süre daha hakim olacağını ortaya koymaktadır. Büyümenin sağlamlığı manevra alanı yaratırken, enflasyondaki direnç indirim için gereken "tam ikna" halini geciktirmektedir. Ancak iki üyenin faiz indirimi yönündeki muhalefeti, Fed’in sıkı duruşunda bir çatlak oluştuğunu ve makroekonomik verilerde (özellikle istihdam bacağında) yaşanacak olası bir zayıflamanın, piyasa fiyatlamalarını hızla faiz indirimi yönüne evirebileceğini göstermektedir.

Netice itibarıyla Fed; küresel piyasalara "sabır" mesajı verirken, iç bünyesinde "gevşeme" iştahının filizlendiği bir tablo sunmuştur.”