Fed’den yapay zeka alarmı: Yeni teknoloji enflasyonu kalıcı kılabilir

Ekonomideki sermaye akışlarını masaya yatıran Thomas Barkin, ABD genelindeki büyüme iştahının yalnızca veri merkezlerinin inşasıyla sınırlı kalmadığını vurguladı. İş dünyasının genelinde çok daha geniş tabanlı ve farklı sektörlere yayılan bir genişleme stratejisinin izlendiğini belirten Barkin, bu tablonun makroekonomik canlılığı besleyen temel unsurlardan biri olduğunu aktardı.

Fiyat artışlarını tetikleyen cari faktörlerin önemli bir kısmının zamanla sönümlenecek geçici etkilerden ibaret olduğunu dile getiren para otoritesi, buna karşın yapay zeka ekosisteminin yarattığı yeni harcama modellerinin fiyatlar genel düzeyinde çok daha kalıcı izler bırakabileceğini hatırlattı.

Yapay zekanın faiz bağışıklığı

Barkin’in finans dünyasında yankı uyandıran en çarpıcı tespiti ise, teknoloji odaklı sermaye hareketlerinin mevcut sıkı para politikasına karşı geliştirdiği bağışıklık oldu. Yapay zeka tabanlı kurumsal yatırımların, Fed’in uyguladığı yüksek faiz oranlarına karşı neredeyse tamamen duyarsız bir duruş sergilediğini belirten Barkin, borçlanma yükü ağır olsa bile şirketlerin bu alandaki bütçelerini kısmaya yanaşmadığını işaret etti.

Yüksek faiz duvarına rağmen hız kesmeyen bu teknolojik atılım, bir yandan ekonomik büyümeye yakıt sağlarken diğer yandan talep kanalıyla enflasyonist baskıları canlı tutma riski barındırıyor. Barkin’in bu uyarıları, Fed’in faiz indirimleri konusunda neden temkinli hareket etmesi gerektiğini de net bir şekilde gözler önüne seriyor.