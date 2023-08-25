Fed'e kamu harcamaları freni

Macro Intelligence 2 Julian Brigden, daha yüksek hükümet harcamalarının enflasyonu sıcak tutacağını ve Fed'in faiz oranlarını düşürmesini belki de yıllarca engelleyebileceğini söyledi.

Çok sayıda savaş ve iklim değişikliği nedeniyle yapısal olarak daha yüksek bir mali harcama ortamında olduğumuzu düşünüyorum" diye konuşan Brigden, bu durumun yapısal olarak daha yüksek enflasyonla" sonuçlanacağını öngördü.

Brigden, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için "ekonomiyi kasten öldürmek" yerine, "ekonomiyi öldürmeyecek ama rahatsız edecek kadar" faiz artırımına gitme olasılığını daha yüksek gördüğünü belirtirken, "Bu da enflasyonun hedefin üzerinde devam edeceği anlamına geliyor ve piyasaların fiyatladığı gibi gelecek yıl faiz indirimlerine gidilmesinin erken olarak algılanmasına ve ABD devlet borçlarının daha riskli görünmesine yol açarak Hazine getirilerinin yükselmesine neden olacaktır" değerlendirmesini yaptı