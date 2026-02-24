FedEx, ödediği gümrük vergilerinin iadesi için ABD yönetimine dava açtı
ABD merkezli kargo ve lojistik şirketi FedEx, ABD Yüksek Mahkemesi'nin hukuka aykırı bulduğu gümrük vergilerinin iadesi talebiyle federal hükümete dava açtı.
ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde Şubat 2025'ten bu yana Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında uygulanan vergiler nedeniyle şirketin maddi zarara uğradığı belirtildi.
Dilekçede, şirketin bugüne kadar tahsil edilen vergilerin yasal faiziyle iade edilmesini talep ettiği kaydedildi.
ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın Başkana vergi koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.