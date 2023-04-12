Fed/Goolsbee: İflaslar, mali bir stresi tetikledi, Fed dikkatli olmalı

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in son bankacılık stresi karşısında faiz oranlarını yükseltme konusunda sabırlı olması gerektiğini söyledi. Yaşanan kriz sonrası banka kredilerindeki geri çekilmenin enflasyonu bastırmaya yardımcı olacağını ve para politikasına daha az şey bırakacağını ifade eden Goolsbee "Finansal stresin olduğu bu gibi anlarda, doğru parasal yaklaşım, finansal stresin reel ekonomi üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirmek için ihtiyatlılık ve sabır gerektirir. Mayıs ayındaki bir sonraki toplantımızdan önce aklımdaki en önemli şey, krediyle ilgili şu soruyu ele almaya çalışmak: Bu gerçekten kredi sıkılaştırması mı?" dedi.

Chicago Ekonomi Kulübü'ne verdiği demeçte Goolsbee, yüzde 2'lik enflasyon hedefinin iki katıdan fazla bir seviyede bulunan mevcut enflasyon oranıyla mücadele, sert faiz artırımlarının yeterince başarılı olmadığını ifade eden Goolsbee, kredilerdeki sıkılaşmanın enflasyonla mücadelede önemli bir güç olacağını belirtti. Banka iflaslarının Fed'in dikkat etmesi ve incelemesi gereken bir konu olarak öne çıktığını belirten Goolsbee, iflasların reel ekonomi üzerinde Fed'in hesaba katması gereken "maddi bir etkisi" olabilecek mali stresi tetikleğini belirtti. Fed/Harker: Faizler yüzde 5'in üzerine çıkmalıKüresel Ekonomi Wells Fargo'dan S&P 500 tahminiKüresel Ekonomi