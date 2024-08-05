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Fed/Goolsbee: İstihdam rakamları beklenenden zayıf geldi ancak resesyona benzemiyor

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin beklenenden zayıf olmasına karşın resesyona benzemediğini ifade etti.

AA
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Fed/Goolsbee: İstihdam rakamları beklenenden zayıf geldi ancak resesyona benzemiyor
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Goolsbee, CNBC'ye verdiği röportajda, ekonomiye ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede geçen hafta iş gücü piyasası ile imalat sektöründeki zayıflamayı gösteren verilere Fed'in yanıt verip vermeyeceğinin sorulması üzerine Goolsbee, ekonomi zayıflıyorsa kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürmenin anlamlı olmadığını söyledi.

Goolsbee, ekonomik büyümenin hala oldukça istikrarlı bir seviyede devam ettiğini belirterek, "İstihdam rakamları beklenenden zayıf geldi, ancak henüz resesyona benzemiyor." dedi.

Kararları alırken ekonominin seyrine ilişkin ileriye dönük olacaklarını aktaran Goolsbee, Banka'nın gelecek toplantısına kadar daha birçok verinin geleceğini kaydetti.

Fed'in acil toplantıya giderek faiz indirimi yapıp yapmayacağı konusunda ise yorum yapmaktan kaçınan Goolsbee, bunun çok büyük bir masa olduğunu dolayısıyla faiz artışları ve indirimleri gibi her şeyin her zaman masada olduğunu dile getirdi.

Goolsbee, eğer ekonomide bir bozulma olursa Fed'in onu düzelteceğini ifade etti.

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