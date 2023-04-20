Fed/Goolsbee: Kriz yok

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son dönemde yaşanan iflaslar ve finans sektöründe yaşanan sıkıntılar nedeniyle kredi koşullarının daha da sıkılaşmasını takip ettiklerini belirtti.

Goolsbee, iki büyük bölgesel bankanın iflasının ardından, başka kredi koşullarının daralıp daralmayacağını görmeyi beklediğini ifade etti. Ancak bu durumun bir kriz anlamına gelmediğini, sadece bankaların ne kadar sıkıntı yaşayacaklarını gösterdiğini söyledi.

Başkan, ekonominin bu durumdan nasıl etkileneceği konusunda da açıklamalarda bulundu. Goolsbee, ekonominin yavaşlayıp yavaşlamayacağının bu süreçte önemli bir faktör olacağını ifade etti.

Son zamanlarda yaşanan iflaslar ve finans sektöründeki sıkıntılar, birçok uzman tarafından ekonomik kriz işaretleri olarak yorumlanıyor. Ancak Goolsbee'nin açıklamalarına göre, bu durum sadece bankaların kredi koşullarının sıkılaşması anlamına geliyor ve kriz boyutunda değil.