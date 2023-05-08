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Fed/Goolsbee: Mali sektördeki çalkantılar, ekonomiyi yavaşlatacak

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, gelecek ay yapılacak Fed toplantısında faiz oranlarıyla ilgili karar vermek için erken olduğunu belirtti ancak bankacılık sektöründeki sıkıntıların politika kararlarını etkileyebileceğine işaret etti.

Haber Merkezi
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Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, gelecek ay yapılacak Fed toplantısında faiz oranlarıyla ilgili karar vermek için henüz erken olduğunu belirtti. Ancak Goolsbee, bankacılık sektöründeki sıkıntıların bazı işaretlerinin Fed'in politika kararlarını etkileyebileceğini söyledi.

Goolsbee, mali sektördeki çalkantıların ekonomiyi yavaşlatacağına ve kredi koşullarının geçmişte durgunluklarla ilişkili olduğuna dikkat çekerek, verilere bağımlı olunması gerektiğinin altını çizdi. Goolsbee, "Para politikasıyla ne yapacağımızı bilmek için çok erken çünkü özellikle bu kredi meselesinde hem yukarı hem de aşağı durumdayız" dedi.