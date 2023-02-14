Fed/Harker: Faizler yüzde 5'in üzerine çıkmalı

La Salle Üniversitesi'nde yaptığı konuşmanın ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayan Harker, “Faiz oranlarını yüzde 5'in üzerine çıkması gerek. Yüzde 5’in ne kadar üstüne çıkacağını ise ekonomik veriler gösterecek” dedi.

Yüzde 6,2’lik beklentinin üstünde yüzde 6,4 gelen enflasyon verisinin ardından konuşan Harker, beklenti üstü gelen veriye yönelik iyimser konuşarak “Bugün bir enflasyon raporumuz vardı, iyiydi ve aşağı iniyordu, ancak hızlı değildi," dedi. Harker, özellikle yüksek gıda enflasyonundan endişe duyduğunu da sözlerine ekledi.

Harker, enflasyonu düşürmek için daha yapılacak çok işi olduğuna inansa da, Amerika Merkez Bankası (FED) tarafından alınan faiz kararlarının, fiyat artışlarını istikrarlı bir düzeye döndürmek için gerekli kısıtlayıcı oranlara yaklaştığını söyledi.

"Bana göre, henüz işimiz bitmedi ama muhtemelen yakınız," diyen Harker. "Bu yıl bir noktada, politika faizinin yeterince kısıtlayıcı olmasını ve oranları bir süre burada kalması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

75 baz puanlık artışlar geride kaldı

Beklentinin üstü gelen enflasyon verisine rağmen iyimser tabloyu bozmaktan kaçınan Harker 75 baz puanlık faiz artışı beklentisine kapıyı kapatarak "Faizler şu anda yavaşlamamıza ve temkinli ilerlememize izin verecek seviyede ve bana göre her seferinde 75 baz puan faiz arttırdığımız günler kesinlikle geride kaldı" dedi.

Ayrıca konuşmasında, işsizliğin bu yıl yüzde 4'ün “mütevazı bir şekilde üzerinde” bir zirveye ulaşacağını tahmin ederek, işgücü piyasasının sıkılığına dikkat çekti.