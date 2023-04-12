Fed/Harker: Faizler yüzde 5'in üzerine çıkmalı

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, enflasyonla mücadele için faizlerin yüzde 5 seviyesinin üzerine çıkarılması gerektiğini ve anlamlı bir gerileme görmek için oranların bir süre orada kalmasının doğru olacağına inandığını söyledi.

Fed'in gösterge faiz oranı için hedef aralığı şu anda yüzde 4.75- yüzde 5 oranında bulunuyor.

CME Group tarafıdan piyasadaki aktörlerin hareketlerine göre hesaplanan faiz beklentisi ise gelecek toplantıda Amerika Merkez Bankası'nın 25 baz puan artırım yaparak faizleri yüzde 5 - yüzde 5,25 seviyesine çıkacağı yönünde.