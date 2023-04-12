Fed/Harker: Faizler yüzde 5'in üzerine çıkmalı
Enflasyonla mücadele için faizlerin yüzde 5 seviyesinin üstüne çıkması gerektiğini ifade eden Philadelphia Merkez Bankası Başkanı Harker, faizlerin bir süre bu oranın üzerine kalması gerektiğini ifade etti.
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, enflasyonla mücadele için faizlerin yüzde 5 seviyesinin üzerine çıkarılması gerektiğini ve anlamlı bir gerileme görmek için oranların bir süre orada kalmasının doğru olacağına inandığını söyledi.
Fed'in gösterge faiz oranı için hedef aralığı şu anda yüzde 4.75- yüzde 5 oranında bulunuyor.
CME Group tarafıdan piyasadaki aktörlerin hareketlerine göre hesaplanan faiz beklentisi ise gelecek toplantıda Amerika Merkez Bankası'nın 25 baz puan artırım yaparak faizleri yüzde 5 - yüzde 5,25 seviyesine çıkacağı yönünde.