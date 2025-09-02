Fed'in bağımsızlığı için 450 ekonomistten açık mektup!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ipotek dolandırıcılığı yaptığı iddiaları üzerine Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma hamlesine önde gelen ekonomistlerden tepki geldi. 450 ekonomistler yayınladıkları açık mektupta Cook'a desteklerini açıkladı.

"Fed'in bağımsızlığını zedeleyecek söylemlerden kaçınılmalı"

Ekonomistler açık bir mektuba imza atarak, Fed guvernörlerinin görevden alınması için çıtanın yüksek olduğunu ve seçilmiş yöneticilerin merkez bankasının bağımsızlığını zedeleyecek eylem ve söylemlerden kaçınmaları gerektiğini belritti.

Aralarında tanınmış isimler de var

Salı günü yayımlanan mektupta Nobel Ödüllü Claudia Goldin ve Paul Romer, Başkan Barack Obama'nın Ekonomik Danışmanlar Konseyi başkanlığını yapmış olan Christina Romer ve Cook ile birlikte makaleler yazan Ohio State Üniversitesi profesörü Trevon Logan'ın imzaları yer alıyor.

"Amerika'nın en önemli kurumuna olan güveni zedeliyor"

Mektupta "Fed Guvernörü Cook hakkında son dönemde yapılan kamuoyu açıklamaları - görevden alınma tehditleri ve kovulduğu iddiası da dahil - kanıtlanmamış suçlamalarla birlikte geldi. Bu yaklaşım, merkez bankası bağımsızlığının temel ilkesini tehdit ediyor ve Amerika'nın en önemli kurumlarından birine olan güveni zedeliyor." ifadeleri kullanıldı.

Trump, Lisa Cook'u görevden almak için harekete geçmişti

Trump, geçen hafta Truth Social'da yaptığı paylaşımda 2021'de bir veya daha fazla ipotek kredisi başvurusunda yalan söylediği yönündeki kanıtlanmamış iddialar nedeniyle Cook'u "derhal yürürlüğe girecek şekilde" görevden almak için harekete geçtiğini söyledi. Cook ise görevinde kalmak için Trump'a dava açtı. Cook, iddiaların göreve gelmesinden önceki bir döneme ait olduğunu ve bir Fed guvernörünü görevden almak için gereken "nedeni" oluşturmadığını belirtti.

Cook'un görev süresi 2038'de doluyor

Cook, 2022'de Başkan Joe Biden tarafından aday gösterilerek Fed Yönetim Kurulu'nda görev alan ilk siyahi kadın oldu. Görev süresi 2038'de sona erecek.

Başkan Trump'ın Cook'u görevden alma hamlesi, Ocak ayında Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana Fed'e yöneltilen ve merkez bankasını faiz oranlarını düşürmeye zorlamayı amaçlayan saldırıların sonuncusu.

Faizde etki şansını artırma hamlesi olarak değerlendiriliyor

Trump, Cook'u görevden almayı başarırsa, bu ona başka bir Fed üyesi atama fırsatı verecek. Bu da ona yedi üyeli kurulda çoğunluğu sağlayacak. Böylece Fed'in bağımsız faiz belirleme süreci üzerinde daha doğrudan bir etki etme şansını artıracak.

Mektupta ayrıca eski Çalışma Bakanlığı Başekonomisti Janelle Jones, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley profesörü David Romer ve eski Fed ekonomistleri Claudia Sahm ve Julia Coronado'nun da imzası bulunuyor.

Mektupta, "Cook'un ve uzun süredir Amerikan ekonomik gücünün temelini oluşturan kurumsal güvencelerin yanındayız" denildi.