Fed'in bankalara sağladığı acil durum kredileri yüzde 47 azaldı

Geçtiğimiz hafta ABD Federal Reserve'in bankalra sağladığı acil durum borçlanması, First Republic Bank'ın JPMorgan'a devredilmesinin etkisiyle büyük ölçüde düştü.

Perşembe günü yayınlanan verilere göre, 3 Mayıs'a kadar olan haftada, Fed'in iki ayrı borç verme tesisi aracılığıyla finansal kurumlara sağladığı cari krediler, bir önceki haftaya göre yüzde 47 azalarak 81,1 milyar dolar oldu. Kullandırılan bu krediler, Mart ayında başlayan bankacılık sektörü kargaşasından bu yana en düşük miktar oldu.