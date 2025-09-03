Fed'in Bej Kitabı Eylül sayısı: Ekonomik faaliyetler çok az veya hiç değişmedi

Fed’in 12 bölgesel şubesinden gelen analizlere dayanarak hazırlanan raporda, ekonomik aktivitenin çoğu bölgede önceki döneme kıyasla ya çok az değiştiği ya da sabit kaldığı belirtildi. Yalnızca dört bölgede ekonomik büyümenin ılımlı seviyelerde gerçekleştiği kaydedildi.

Hane halkı gelirleri fiyat artışlarını karşılamıyor

Raporda, birçok hane halkının gelirinin artan yaşam maliyetini dengeleyemediği vurgulandı. Bu durumun etkisiyle tüketici harcamalarının ya sabit kaldığı ya da azaldığı ifade edildi. Ekonomik belirsizlik ve gümrük vergileri, faaliyetleri olumsuz etkileyen faktörler arasında gösterildi.

İstihdam ve ücret artışlarında sınırlı değişim

Genel istihdam seviyelerinde 11 bölgede çok az değişiklik olduğu ya da hiçbir değişiklik yaşanmadığı belirtilirken, yalnızca bir bölgede hafif bir düşüş rapor edildi. Ücretlerde ise bölgelerin yarısında mütevazı artışlar gözlemlendi; diğer bölgelerdeki artışlar ise ılımlı düzeyde gerçekleşti.

Firmaların fiyatlandırma davranışlarında farklılıklar dikkat çekti

Rapora göre, 10 bölgede fiyat artışları ılımlı ya da mütevazı olarak tanımlandı. Neredeyse tüm bölgeler, gümrük vergilerinin fiyatlar üzerindeki baskısına dikkat çekti. Bazı firmalar maliyet artışlarını doğrudan tüketici fiyatlarına yansıtırken, diğerleri fiyat duyarlılığı, pazardaki rekabet gücü eksikliği ve iş kaybı riski nedeniyle fiyat artışlarında temkinli davrandı.

Fiyat artışlarının süreceği öngörülüyor

Raporda yer alan bilgilere göre, çoğu firma önümüzdeki aylarda fiyat artışlarının devam edeceğini öngörüyor. Bu bölgelerden üçü ise fiyat artış hızının daha da yükseleceği yönünde beklenti taşıdığını belirtti.