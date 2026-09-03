Fed'in Bej Kitap raporu ABD ekonomisinde yapısal bir kırılganlığa mı işaret ediyor?

Fed’in ekonomik aktörlerin sahadaki durumunu mercek altına alan son Bej Kitap raporu, ABD ekonomisinin genel hatlarıyla dirençli duruşunu koruduğunu gösterirken arka planda biriken yapısal kırılganlıkları da gün yüzüne çıkarıyor. Temmuz ayı başından itibaren geçen süreci kapsayan veriler, federal sisteme bağlı 12 bölgenin 10'unda hafif ila orta ölçekli bir ekonomik genişleme yaşandığını, kalan iki bölgede ise ekonomik faaliyetlerin tamamen durağan bir seyir izlediğini ortaya koyuyor. Tüketici harcamalarında gözlenen sınırlı hareketlilik ile sanayi üretiminin birçok eyalette ivme kazanması kısa vadeli görünümü desteklese de küresel jeopolitik çatışmaların yarattığı belirsizlikler, enerji piyasalarındaki öngörülemez dalgalanmalar ve ekonomi politikalarının geleceğine dair soru işaretleri iş dünyasının gelecek aylara yönelik beklentilerini ciddi ölçüde ayrıştırıyor.

İstihdam piyasasında yapay zeka dönüşümü

İş gücü piyasasının genel resmine bakıldığında, istihdam artışının ülke genelinde son derece sınırlı kaldığı ve bölgelerin neredeyse yarısında işe alım süreçlerinde tam bir durağanlığın hakim olduğu görülüyor. Raporda yer alan bulgulara göre, bu yavaşlamanın temel nedenlerinden biri olarak hayatın her alanına entegre olan yapay zeka teknolojilerinin iş gücü talebi üzerinde yarattığı çift yönlü etki öne çıkıyor. Yeni nesil dijital teknolojiler bir yandan belirli iş kollarında taze istihdam olanakları ve yeni departmanlar yaratarak piyasayı beslerken, diğer yandan geleneksel operasyonel süreçleri otomatikleştirerek mevcut iş gücü ihtiyacını azaltıyor. Böylece istihdam piyasasında dönüştürücü fakat bir o kadar da sınırlandırıcı bir rol oynuyor.

Üretim sektöründe yüksek girdi maliyetleri ve enflasyon baskısı

Ekonominin makro dengelerini en çok zorlayan unsur olarak öne çıkan fiyat artışları; incelenen bölgelerin 8'inde orta, 2'sinde ılımlı, 1'inde hafif ve sadece 1'inde güçlü bir ivmeyle yükselmeye devam ederek enflasyonist baskının sürdüğünü tescilliyor. Özellikle imalat ve inşaat sektörlerinde girdi maliyetleri üzerindeki yükün belirgin bir biçimde arttığı gözlenirken; metal, petrokimya ürünleri, lojistik operasyonları ve ham madde tedariki gibi temel kalemlerdeki yaygın fiyat artışları üreticilerin hareket alanını daraltıyor.

Maliyet artışlarıyla boğuşan şirketlerin karşılaştığı en büyük yapısal engel ise enflasyon karşısında alım gücü zayıflayan ve fiyat değişimlerine karşı aşırı duyarlı hale gelen tüketici kitlesinin, firmaların bu maliyet yükünü nihai ürün fiyatlarına yansıtma kapasitesini doğrudan sınırlandırması oluyor. Pazardaki bu keskin fiyat hassasiyeti üreticileri yüksek ham madde maliyetlerini tamamen kendi kar marjlarından karşılamak zorunda bırakırken, bu durum yakın gelecekte sanayi yatırımlarının yavaşlamasına ve kurumsal karlılıkların ciddi oranda gerilemesine yol açabilecek bir risk barındırıyor. Sanayicinin omuzlarındaki bu ağır yükün hafifletilememesi halinde, önümüzdeki dönemde üretim hacminde daralmaların yaşanması ve bu daralmanın zincirleme bir reaksiyonla tedarik zincirinin tamamına yayılarak makroekonomik istikrarı daha da zorlaması kaçınılmaz bir senaryo olarak masada duruyor.