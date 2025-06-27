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Fed'in enflasyon göstergesi beklentileri aştı

Fed'in izlemeyi tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE), mayıs ayında beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Fed'in enflasyon göstergesi beklentileri aştı
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Ekonomik Analiz Bürosu verilerine göre, gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek PCE aylık bazda yüzde 0,2 ve bir yıl öncesine kıyasla yüzde 2,7 arttı. Ekonomistler, değişken gıda ve gaz fiyatlarını arındıran çekirdek PCE'nin aylık bazda sadece yüzde 0,1 ve bir önceki yıla göre yüzde 2,6 artmasını bekliyordu.

Rapor, üst üste üçüncü ay yumuşak enflasyon okumalarına işaret ediyor ve ekonominin yavaşlamaya devam etmesi halinde faiz oranlarının düşürülmesi için durumu güçlendiriyor.

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