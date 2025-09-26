Fed'in enflasyon göstergesi beklentiye paralel

ABD Ticaret Bakanlığı, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin (PCE) ağustos ayında yüzde 0,3 arttığını açıkladı. Temmuz ayında yüzde 0,2 olan artış oranı, ekonomistlerin beklentisiyle uyumlu gerçekleşti. Yıllık bazda bakıldığında ise PCE enflasyonu, Temmuz’daki yüzde 2,6’dan yüzde 2,7’ye yükseldi.

Volatil gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek PCE enflasyonu da aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Bu oran, Temmuz ayındaki yüzde 0,2’lik revize veriye paralel gerçekleşti. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 2,9 ile sabit kaldı. Bu göstergeler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yüzde 2’lik enflasyon hedefinin hâlâ üzerinde seyrediyor.

Piyasalar ne tepki verdi?

Verilerin ardından finansal piyasalarda ılımlı tepkiler gözlendi. S&P 500 endeks vadeli işlemleri yüzde 0,35 yükselerek 23 puan artış kaydetti. ABD Hazine tahvil getirileri hafif geriledi; 10 yıllık tahvil faizi 1 baz puan düşüşle yüzde 4,164’e, 2 yıllık tahvil faizi ise 1,6 baz puan azalarak yüzde 3,647’ye geriledi. Dolar endeksi ise yüzde 0,14 düşerek 98,36 seviyesine indi.

"Veriler piyasaya destek veriyor"

Spartan Capital Securities Baş Ekonomisti Peter Cardillo, “Enflasyon hâlâ yapışkan, ancak hızlandığına dair bir işaret yok. Bu da Fed’in yıl sonuna kadar en az bir faiz indirimi yapmasını engelleyecek bir durum değil” dedi. Cardillo’ya göre, kişisel gelir ve harcamalarda beklentileri aşan veriler de piyasaya destek veriyor. “Piyasalar için olumlu. Tahvil faizlerinde düşüş, dolarda da zayıflama görüyoruz” diyen Cardillo, Trump’ın açıkladığı yeni tarifelerin de bu durumu etkiliyor olabileceğini belirtti.

Bokeh Capital Partners Yatırım Direktörü Kim Forrest ise, Fed’in istihdam piyasasına odaklanmaya devam edip etmeyeceğinin asıl soru olduğunu vurguladı. “Veriler beklenenden biraz daha sıcak, ancak aşırı değil. Bu nedenle Fed, muhtemelen gelecek haftaki istihdam verilerine odaklanacaktır. Çünkü işgücü piyasası, Fed için hâlâ birincil öncelik” dedi.