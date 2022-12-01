Fed'in enflasyon göstergesinde yavaşlama

ABD'de kişisel gelirler, ekimde aylık yüzde 0,7 ve kişisel tüketim harcamaları beklentiler dahilinde yüzde 0,8 artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösteren kişisel gelirlerin, bu dönemde yüzde 0,4 artması öngörülüyordu.

Harcamalar beklentileri aştı

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise ekimde beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,8 arttı. Kişisel tüketim harcamaları, eylülde yüzde 0,6 artmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ekimde aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık yüzde 6 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 enflasyon hedefi için dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerini hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 5 arttı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık yüzde 7,7 artarak beklentilerin üzerinde yavaşlama kaydetmişti. Enflasyon sekiz ay sonra ilk kez yüzde 8'in altında altına inmesi dikkati çekmişti.

Fed, bu yıl politika faizini 375 baz puan artırarak sıfıra yakın seviyeden yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltmişti.