Fed'in faiz artış hızına karar verilmedi

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Kongresi'nde iki gün süren yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin konuşmasını yaptı.

Powell açıklamasında, yetkililerin faiz artış hızı hakkında henüz bir karara varmadıklarını söyledi.

Mart toplantısıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını söyleyen Powell, ek verileri görene kadar bu konu hakkında bir karar almayacaklarını belirtti.

Powell konuşmasında, "Önceden belirlenmiş bir yolda değiliz. Yaklaşan veriler, yetkililerin bir sonraki toplantısında 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını belirlemeye yardımcı olacak." dedi.

Powell’ın sunumu beklentileri değiştirdi

Powell, dün ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda, yüksek enflasyonun faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını belirtmişti.

Bu yıl başlayacak güçlü ve sürdürülebilir ekonomik aktivitenin merkez bankası yetkililerini faiz oranlarını artırmaya sevk edebileceğini söyleyen Powell, yüksek enflasyonun muhtemelen faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını açıklamıştı.

Powell’ın dün ABD Senato Bankacılık Komitesi’nde yaptığı sunumda şahin mesajlar vermesi faiz beklentilerinde değişikliğe neden oldu.

Fed geçtiğimiz yıl faizleri 8 kez yükselterek yüzde 4,5-4,75 seviyesine çıkarmıştı.