Fed’in faiz hamlesi yaklaşıyor! Morgan Stanley’den eylül tahmini geldi

Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine Eylül ayında başlayacağını öngörüyor.

Powell'ın Jackson Hole konuşması tahminleri değiştirdi

Bu beklenti, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'daki konuşmasında işgücü piyasası risklerine odaklanma tonundaki değişiklik sonrası oluştu.

Morgan Stanley 2 indirim bekliyor

Kuruluş, daha önce Mart 2026'ya kadar faizlerin sabit kalacağını düşünürken, şimdi gelecek ay 25 baz puanlık bir indirim, ardından Aralık ayında bir tane daha ve 2026 boyunca çeyreklik indirimlerle terminal faiz oranının yüzde 2.75-yüzde 3.0 seviyesine ulaşmasını bekliyor.