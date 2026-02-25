Fed'in faiz indirimi beklentisi küresel sermayeyi şekillendiriyor

ABD ekonomisinde gözlemlenen son veriler, para politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirdi. Tüketici fiyatlarındaki yavaşlama ve hanehalkı harcamalarındaki durulma, ekonominin doğal bir soğuma dönemine girdiğine işaret ediyor. Bu tablo, piyasaların Fed’in politika faizinde indirime gidebileceği beklentisini güçlendirdi; çünkü faizlerin düşmesi borçlanma maliyetlerini azaltarak ekonomik aktiviteyi destekleyebilir.

Fed kararlarının küresel piyasalar üzerindeki etkisi

Fed, ekonomideki dengeleri korumak ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek için politika faizini belirleyen kurum olarak öne çıkıyor. Faizler, sadece ABD iç piyasasını değil, aynı zamanda küresel finansal sistemi de doğrudan etkiliyor. Borçlanma maliyetlerindeki olası düşüş, kredi hacminin genişlemesine ve yatırımların hızlanmasına yol açarken, döviz ve tahvil piyasalarında risk primi ve getiri eğrisi üzerinde belirgin değişiklikler yaratıyor. Bu durum, küresel sermaye akışlarının yönünü etkileyerek gelişmekte olan ülkelerde kısa vadeli likidite koşullarını da şekillendiriyor.

Faiz politikası ve ekonomik ivme

Ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından faiz indirimi beklentisi yalnızca finansal göstergelere yansımıyor; reel ekonomide de etkilerini gösteriyor. Borçlanma maliyetlerindeki azalma, işletmelerin yatırım ve üretim planlarını yeniden değerlendirmesine imkân tanıyor. Aynı zamanda kredi koşullarının esnekleşmesi, tüketici harcamalarını teşvik ederek perakende, hizmet ve konut piyasalarında ek hareketlilik yaratıyor. Bu süreç, ekonomik ivmenin yeniden şekillenmesine katkı sağlarken, Fed’in temkinli ve veri odaklı yaklaşımı sayesinde ani dalgalanmalara karşı piyasa istikrarı korunuyor.

Küresel piyasalarda Fed’in belirleyici rolü

Küresel ölçekte ise ABD faiz yönelimi, sermaye akışlarını ve risk algısını doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar, olası faiz indirimi senaryolarını portföylerine yansıtarak döviz ve hisse senedi piyasalarında pozisyon alıyor. Bu da, Fed’in kararlarının yalnızca yerel ekonomi için değil, küresel finansal sistem için de kritik bir belirleyici olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak, faiz beklentilerindeki güçlenme, kısa vadede dalgalanmalar yaratıyor olsa da uzun vadede küresel ekonomik büyüme ve sermaye dağılımının yönünü belirleyecek temel faktör olarak öne çıkıyor.