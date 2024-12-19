Fed’in faiz indirimi hangi para birimleri üzerinde etkili oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed) 18 Aralık toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Fed’in faiz indirimiyle piyasalarda hareketlilik görülürken, dolar endeksi 106,7 seviyelerinden ilk tepki olarak 107’nin üzerinde çıktı. Sonrasında ise 108 sınırına kadar çıkarken, 107,6 seviyelerinde denge buluyor.

Gelişmekte olan para birimleri de bu hareketli ortamda, merkez bankalarının savunmalarına sahne oluyor.

Brezilya'nın önceki günlerdeki piyasa müdahaleleri dikkat çekmişti. Hindistan da rekor düşük seviyelere gerileyen para birimi rupi için müdahaleye başladı.

Çin’de referans faizi ile yuan destekleri görülürken, Güney Kore’de de won 2008 sonrası en düşük seviyelere geriledi.

Fed'in sinyali wonu 15 yılın en düşük seviyesine geriletti

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025'te daha az faiz indirimi sinyali vermesi, Güney Kore Won'unun ABD Doları karşısında 15 yıldan uzun süredir gördüğü en zayıf seviyeye düşmesine yol açtı.

Seul işlemlerinde USD/KRW, Mart 2009'dan bu yana en güçlü seviye olan yüzde 1,2 artışla 1.453,00 seviyesinden işlem görmeye başladı ve ardından yakın zamanda kazançlarını azaltarak 1.448,30'dan işlem gördü.

NH Futures Forex Analisti J.H. Wee bir notta, "Dolar-Won döviz kurunun, şahin ABD Federal Açık Piyasa Komitesi'ni sindirerek 1.440-1.450 seviyelerinde dalgalanması bekleniyor." dedi.

Analist, Güney Koreli ihracatçıların yıl sonu ödemeleri için ABD doları satışlarının Won'un düşüşünü hafifletmeye yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi.

İngiltere'nin 10 yıllık tahvil getirisi 14 ayın zirvesinde

İngiltere'nin 10 yıllık devlet tahvilinin getirisi, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesi ancak ileride daha yavaş bir faiz indirimi sinyali vermesinin ardından ABD Hazine getirilerindeki artışı takip ederek yaklaşık 10 baz puan artarak 14 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,650'ye yükseldi.

İngiltere Merkez Bankası'nın TSİ 15.00'da açıklayacağı ve faiz oranlarının yüzde 4,75'te sabit bırakılması ve ileriye dönük temkinli indirim sinyali vermesi beklenen faiz kararı öncesinde uzun vadeli tahvil getirileri de yükseldi.

UniCredit Research analistleri, para politikası kurulunun “politika kısıtlamasının kaldırılmasına yönelik kademeli bir yaklaşım” için yönlendirmeyi tekrarlayacağını savundular.

2 yıllık getirisi yüzde 4,551 ile 6 haftanın en yüksek seviyesine yükseldikten sonra geri çekilerek yüzde 4,505 seviyesinden işlem gördü.

Brezilya Merkez Bankası da döviz piyasasına müdahale etmişti

Brezilya Merkez Bankası, faiz oranlarının yüksek seviyelere çıkarılması sözüne karşın değer kaybeden para birimi real nedeniyle döviz piyasalarına müdahale etmişti.

Endonezya Merkez Bankası, faizi sabit tutmayı sürdürdü

Endonezya Merkez Bankası (BI), rupi ve ekonomiyi desteklemek için faiz oranlarını üst üste üçüncü kez sabit tutmaya devam etti.

BI'dan yapılna açıklamaya göre, referans 7 günlük ters repo oranı yüzde 6,00 seviyesinde kaldı. Analistlerin çoğunun görüşü faizin değişmeyeceği yönündeydi, ancak indirim bekleyenler de az değildi.

Merkez Bankası ayrıca gecelik mevduat tesis oranını yüzde 5,50, kredi tesis oranını yüzde 6,75'te tuttu.

Endonezya Merkez Bankası Başkanı Perry Warjiyo, kararın ülkenin ekonomik büyümesini desteklemeyi, rupinin istikrarını korumayı, enflasyonu 2024 ve gelecek yıl yüzde 1,5 ila yüzde 3,5 hedef aralığında tutmayı hedeflediğini söyledi.

Ekonomistler, Asya'daki merkez bankalarının karar öncesinde bekle ve gör yaklaşımını tercih edebileceğini, özellikle de ABD para politikasının 2025'te nasıl şekilleneceği ve bunun daha çok veya daha az ılımlı bir Fed ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusundaki belirsizlik bağlamında söylüyor.

Kısmen doların güçlenmesinden kaynaklanan rupiye yönelik yenilenen baskı ortasında, analistler BI'ın ABD ile daha dar bir faiz oranı farkı sürdürmek yerine istikrarlı bir rupiye öncelik vereceğini düşünüyor.

Endonezya Merkez Bankası, eylül ayında gevşeme döngüsünü başlattı, ancak o zamandan beri faiz oranlarını sabit tuttu.