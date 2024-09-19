Fed’in faiz indirimi "önleyici bir adım" gibi görünüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) gösterge faiz oranını 50 baz puan düşürdü ve pandeminin başlangıcından bu yana ilk faiz indirim döngüsünü başlatarak daha fazla indirim yapılacağının sinyalini verdi.

Fed yetkililerinin bu yıl için büyüme tahmini gerilerken, önümüzdeki yıllar için tahminlerde bir değişiklik olmadı. Medyan faiz tahmini ise önümüzdeki üç yıl için aşağı yönlü revize etti.

Dünyada ekonomistler Fed’in kararını nasıl yorumladı?

BofA ve Goldman Sachs Fed'den faiz beklentilerini revize ettiler

Bank of America Research ve Goldman Sachs, Fed'in 4 yıl aradan sonra faiz oranını indirmesinin ve 50 baz puan gibi güçlü bir indirim yapmasının ardından faiz beklentilerini revize ettiler.

Bank of America, Fed'in 2024'ün geri kalanında faizi 75 baz puan ve 2025'te 125 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 seviyesinden 2,75-3,00 seviyesine düşüreceğini tahmin etti.

Daha önce Fed'in 2025'te her çeyrek dönemde faiz indireceğini öngören Goldman Sachs ise bu beklentisini Kasım 2024'ten Haziran 2025'e kadar her toplantıda 25 baz puan indirim yönünde değiştirdi.

"Ölçülü bir faiz indirimi hızı göreceğiz gibi görünüyor”

Capital Economics'ten Paul Ashworth, Fed kararının 50 baz puanlık şahin bir indirim olarak nitelendirilebileceğini belirtirken, “oylama oybirliğiyle yapılmadı ve yeni faiz projeksiyonları şu an ile gelecek yılın sonu arasında yalnızca 50 baz puanlık ek bir indirim gösteriyor” dedi.

“Fed'in yeni ekonomik projeksiyonları, daha da agresif bir faiz indirimi döngüsünü destekleme konusundaki isteksizliği açıklıyor” diye konuşan Ashworth. Yetkililer işgücü piyasasına yönelik aşağı yönlü riskler konusunda daha endişeli hale gelmedikçe, “bundan sonra daha ölçülü bir faiz indirimi hızı göreceğiz gibi görünüyor” dedi.

Global X yatırım stratejisi başkanı Scott Helfstein da Fed'in bir varlık balonunu şişirmeye başlamadan bir faiz indirimi döngüsü başlatmak istediğini, ancak 50 baz puanlık bir indirimin çok agresif olabileceğini söyledi

Helfstein, “50 baz puanlık bir indirim aldık, bu da Fed'in zayıflayan ekonomiden duyduğu endişe olarak algılanabilir” diyor. Bununla birlikte, önümüzdeki haftalarda güçlü temeller piyasaları sakinleştirebilir ve muhtemelen parayı kenara çekebilir” dedi.

“Ekonomi için iyiye işaret”

Abrdn'de baş ekonomist yardımcısı olan James McCann'a göre, 50 baz puanlık faiz indirimi Fed'in politika kısıtlayıcılığını hızla geri çevirmeye başlama konusundaki aciliyetini gösterdiğini savundu.

“Güvercin sinyal, ABD işgücü piyasasında çatlaklar ortaya çıkmaya başladıkça merkez bankasının eğrinin gerisinde kaldığı yönündeki piyasa endişelerini hafifletmelidir” diye konuşan McCann. Fed için şimdi kilit noktanın, enflasyon hedefe doğru kaymaya devam ederken ve ekonomi yavaşlarken gevşeme hızını dikkatli bir şekilde kalibre etmek olacağını vurguladı.

Comerica'dan Bill Adams da Fed kararı sonrası yayınladığı yatırımcı notunda, Fed'in faizleri 50 baz puan düşürme yönündeki cesur kararının, şimdilik sürekli gevşeme tahminleriyle birleştiğinde ekonomi için iyiye işaret olduğunu söyledi.

“Bu, konut, imalat, otomobil ve diğer büyük tüketici ürünleri perakendecileri gibi ekonominin krediye duyarlı sektörleri için çok sevindirici bir haber” diye konuşan Adams, “Bu sektörler, faiz oranları düştükçe toparlanacak ve mevcut ekonomik genişlemeyi gelecek yıllara taşıyacak olan sarmal bir yaydır" dedi.

"Artık piyasalar bunu biliyor"

Fidelity International'ın küresel makro ve stratejik varlık tahsisi başkanı Salman Ahmed, Fed'in 50 baz puanlık faiz indiriminin “önleyici bir adım gibi göründüğünü” söyledi. Ahmed'e göre hem beraberindeki nokta grafiği hem de basın toplantısındaki yorumlar, ileriye dönük gevşeme politikasının hızı ve büyüklüğü konusunda daha temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.

“Sonuç olarak 50 baz puanlık şahin bir indirim söz konusu. İşgücü piyasasındaki herhangi bir zayıflık daha fazla ve daha hızlı kesinti getirecektir ve artık piyasalar bunu biliyor" diye konuşan Fidelity International, ekonominin resesyona girmeden enflasyonun yavaşladığı yumuşak bir inişi bu yıl için en olası sonuç olarak görmeye devam ediyor.

Faiz indirimlerinin 2 yıl boyunca devam etmesi bekleniyor

BlackRock'ın küresel yatırım ekibi başkanı Rick Rieder, Fed'in faizleri 50 baz puan düşürme kararından çıkarılacak en önemli sonucun, merkez bankasının önümüzdeki iki yıl boyunca faiz oranlarını sürekli olarak düşüreceği olduğunu savundu.

Faiz oranları düştükçe sabit getirili varlıkların bu hareketten fayda sağlayacağını, ancak bunun düz bir çizgi şeklinde olmayacağını ifade eden Rieder, faiz indiriminin ekonomi, yaklaşan ABD seçimleri ya da jeopolitiğin bundan sonra nasıl bir seyir izleyeceği gibi sorulara yanıt vermediğini de vurguladı.

BlackRock, reel oranlar hala yüksek olduğu için getiri eğrisinin ortasındaki varlıklara, özellikle de büyük gelir sağladıkları için ABD Hazinesi'nden daha fazla getiri sağlayanlara inanmaya devam ediyor.