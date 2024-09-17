Fed’in faiz indirimi sonrası doların seyri tartışılıyor

Fed’in faiz indirimine yönelik beklentilerde ayrışma görülürken, 25 ve 50 baz puanlık senaryolar da uzmanların planında yer aldı. Dolardaki zayıflamanın Euro/dolar paritesi ve diğer para birimlerine etkisi, veriler ve faiz kararı öngörüleri belli oldu.

BNP Paribas'a göre Euro/dolar 2025 sonuna kadar 1,15'e yükselebilir

BNP Paribas Markets 360, küresel bir durgunluk yaşanması halinde Euro'nun dolar karşısında yükselişe geçebileceğini ve bunun da geçmişteki işlem dinamiklerinden bir kopuşa işaret ettiğini savundu.

Lynton-Brown ayrıca Euro'nun ve AB’deki devlet tahvili spreadlerinin riskten kaçış dönemlerine daha az duyarlı hale geldiğini ve bunun Euro için olumlu olduğunu söyledi.

Lynton-Brown, “Eğer ABD sert bir inişe geçerse, bu bizi Euro/dolar üzerinde daha da yükselişe geçirir” dedi.

BNP Paribas Markets 360'ın baz senaryosu ekonomik yumuşak inişe yönelik oldu.

Euro/dolar kurunun 2025 yılı sonunda 1,15 dolara yükseleceğini tahmin eden BNP Paribas, bu rakamın 1,11 civarındaki mevcut seviyelerden yüzde 3,5'in biraz üzerinde bir kazanç anlamına geldiğini belirtti.

Euro, Fed toplantısı öncesinde 1,11'in üzerinde kalmaya devam edecek

Unicredit Research'e göre, piyasalar 50 baz puanlık daha büyük bir faiz indirimi olasılığını tartışırken, Euro, Fed'in günkü toplantısı öncesinde düşüşe geçti ancak kilit 1,11 dolar seviyesinin üzerinde kaldı.

Unicredit analistleri bir notta, Euro'nun gücünün potansiyel olarak durgun Alman ZEW anketi, beklenenden daha iyi ABD perakende satış verileri veya ABD sanayi üretimi rakamlarındaki toparlanma ile zorlanmasının olası olmadığını söyledi.

Analistler, Fed'in faizleri 25 baz puan düşürmesi halinde Euro'nun bir miktar kar alımıyla karşılaşabileceğini, ancak bunun Euro'da tam bir tersine dönüşü tetiklemek yerine yalnızca doların daha fazla zayıflamasını önleyebileceğini söylüyor.

DBS: Fed'den agresif faiz indirimi beklentisinin fiyatlamasında aşırıya kaçılmış görünüyor

DBS, piyasaların Fed'in bir dizi faiz indirimine hazır olduğunu, ancak getiri eğrilerindeki aşağı yönlü kaymanın gösterdiği gibi agresif piyasa fiyatlamasının hayal kırıklığına ve nihai bir öfke nöbetine yol açabileceğini söyledi.

Ekonomist Taimur Baig, “Yüzde 3‘ün altındaki enflasyon ve yüzde 5’in üzerindeki politika faizi rahatsız edici bir şekilde bir araya gelme eğiliminde, bu nedenle bir miktar parasal gevşeme gerekli. Ancak piyasalar tarafından fiyatlanan faiz indirimlerinin büyüklüğü aşırı görünüyor” dedi.

Getiri eğrilerinin önümüzdeki 16 ay içinde 200 baz puandan fazla faiz indirimi fiyatlaması için ABD ekonomisinin belirgin bir şekilde zayıflaması ve enflasyonun yüzde 2'nin altına düşmesi gerektiğini savunan Baig, bunun olası bir senaryo olmadığını savundu.

DBS'nin temel görüşü, Fed'in bu hafta 25 baz puanlık bir indirimle başlayarak, faizleri 2025 sonuna kadar 150 baz puan indirmesi yönünde.

Fed faizi 25 baz puan indirir, BoE aşırı temkinli olur ise sterlin zayıflar

HSBC forex stratejisti Nick Andrews, İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyondaki katılığın azalmakta olduğu ortamda faiz oranlarını düşürme konusunda temkinli davranmaya devam etmesi halinde Sterlin'in düşebileceğini söyledi.

Andrews, “BOE'nin ihtiyatlı davranması, faiz oranlarını çok uzun süre çok yüksek tutarak ekonomiye gereğinden fazla zarar verme riski taşıyor” dedi.

Fed'in çarşamba günkü faiz kararının bu hafta GBP/USD'nin yönünü belirleyeceğini ancak İngiltere'nin temellerinin yakında ağırlık kazanmaya başlayacağını belirten Andrews, Fed'in faiz oranlarını birçok piyasa katılımcısının beklediği 50 baz puan yerine 25 baz puan indirmesini ve bunun GBP/USD'yi vurmasını bekliyor.

Fed, yumuşak iniş beklentisiyle faizleri çeyrek puan indirecek

Fed'in bu haftaki toplantısında ne yapacağına dair önemli bir belirsizlik varken, CNBC Fed Anketi'ne katılanlar faiz indirimlerine şu anda piyasalarda fiyatlanandan daha kademeli bir yaklaşım öngördüler.

Ankete katılan ekonomist, fon yöneticisi ve stratejistlerden oluşan 27 katılımcının yüzde 84'ü Fed'in çeyrek puanlık bir indirim yapacağını, yüzde 16'sı ise yarım puanlık bir indirim öngördü.

Bu oran şu anda Fed vadeli işlem piyasalarında fiyatlanan yarım puanlık indirim olasılığı olan yüzde 65 ile karşılaştırılmakta. Farklar zaman içinde artmakta olup, anket katılımcıları vadeli işlem piyasasındaki yüzde 4,1 ve yüzde 2,8'e kıyasla yılsonu faiz oranını yüzde 4,6 ve 2025 sonunda yüzde 3,7 olarak tahmin ettiler.

Haverford Trust Co Sabit Gelir Direktörü John Donaldson, ankete cevaben "Altı toplantıda sekiz kesintiye eşdeğer olanın gerçekleşecek olandan daha fazla olduğuna inanıyoruz" diye yazdı.

Ironsides Macroeconomics'ten Barry Knapp, "FOMC'nin ya eksik vaatte bulunacağından ya da eksik teslimat yapacağından, belki de her ikisinden de şüpheleniyoruz" dedi.