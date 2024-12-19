Fed’in faiz indirimi sonrasında beklentiler değişti

ABD Merkez Bankası (Fed) 2024 yılı son toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Faiz indiriminin ardından Başkan Jerome Powell yaptığı konuşmada, 2025’te faiz indirimlerine yönelik mesajlar verdi.

Powell’ın konuşmasından alınan mesajlarla, Morgan Stanley, Fed'den 2025'te 3 faiz indirimi beklentisini, 25'er baz puanlık 2 indirim olarak revize ederken, aracı kurum ve araştırma şirketleri Fed'in 2025'te yapabileceği faiz indirimi sayısında kararsız kaldı.

Fed Başkanı Powell'ın dün sona eren 2 günlük FOMC toplantısı sonrasındaki basın toplantısında gelecekteki faiz indirimleri konusunda "daha yavaş, temkinli" hareket edileceği sonrası aracı kurum ve araştırma şirketleri 2025'teki faiz indirimi sayısında anlaşamadılar.

Araştırma şirketi Capital Economics'in Kuzey Amerika baş ekonomisti Paul Ashworth, Fed'in çarşamba günkü şahin tutumunun ardından yayınladığı bir araştırma notunda, ABD Merkez Bankası'nın 2025 yılında iki kez ve toplamda 50 baz puanlık faiz indirimine gideceğini öngördü.

Ashworth, Fed'in aralık ayında enflasyon tahminini kısmen son aylardaki daha güçlü rakamlar nedeniyle yükselttiğini belirtti.

Fed, Trump’tan endişeli

Fed'in yeni Trump yönetiminin enflasyonist olması beklenen mali, ticaret ve göç politikalarından endişe duyduğunu da söyleyen Ashworth, Trump tarifelerinin gelecek yıl ne zaman uygulanacağına bağlı olarak sadece bir faiz indirimi olasılığı olduğunu vurguladı.

Fed'in gecelik faiz oranlarını 25 baz puan düşürme kararının ardından Nomura, merkez bankasının 2025'te bir faiz indirimi daha yapmasını ve ardından 2026'ya kadar uzun bir duraklama yapmasını beklemeye devam ediyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının, enflasyon riskleri veya politika faizleri için olası yol hakkında tutarlı bir duruş sergilemediği için karışık olduğunu belirttiler.

“Powell'ın basın toplantısını sönük bulduk ve enflasyon ya da politika faizleri konusunda net bir duruş sergilediği söylenemez” diye konuşan Nomura analistleri, "Nokta grafiği ve ekonomik projeksiyonlar da anlamlı bir şahin kayma ortaya koydu, bu da Fed'in son dönem enflasyon risklerini ve yeni gelen Trump yönetiminin politikalarından kaynaklanan potansiyel ek baskıyı kabul ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandılar.

Standard Chartered faiz indirimlerine ara verilmesini bekliyor

Fed'in önümüzdeki yıl daha yavaş bir faiz indirimi sinyali vermesinin ardından dolar iki yılın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor.

Fed, beklendiği gibi çarşamba günü faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. Ancak, 2025 yılına ilişkin projeksiyonu daha önce belirtilenden daha az faiz indirimine işaret etti. Fed yetkililerinin çoğu, Eylül ayındaki toplantıda dört olan faiz indirimi sayısını 2025 için iki olarak belirledi.

Standard Chartered analistleri, daha önce bir indirim daha öngören Fed'in ocak ayında faiz indirimlerine ara vermesini bekliyor. Veriler Fed'in temkinli mesajlarının aşırıya kaçtığını gösterene kadar doların “istisnacılık durumunun” bozulmadan kalacağını söylüyorlar.

Fed'in ocakta faiz indirimine ara vermesini bekleyenler artıyor

Standard Chartered'ın ardından Abrdn analisti Dongyue Zhang da ABD Merkez Bankası'nın daha yavaş bir gevşeme hızına geçerken ocak ayında faiz indirimlerine muhtemelen ara vereceğini söyledi.

Abrdn, enflasyonun soğumaya devam etmesi halinde mart ayında bir indirim bekliyor.

Zhang, yeni Trump yönetiminin 2025'te beklenen politika değişikliklerini takiben artan volatilite getirebileceğini vurguladı.

Fed'in şahin görünümüne rağmen, Abrdn fırsatların risklerden daha ağır bastığını düşündüğünü anlatan Zhang, “Serbestleşmenin ve daha iş dostu bir ortamın getireceği faydalar, verimlilik artışlarının ve sermaye dağıtımının önünü açacaktır” dedi.

Abrdn, ABD ekonomisinin sağlıklı bir işgücü piyasası, yapay zekâ ile ilgili genişletilmiş sermaye harcamaları ve daha güçlü bir sermaye piyasası ile dirençli kalmasını beklediklerini de vurguladı.

UOB, Fed'den 2025'te 3 faiz indirimi beklemeye devam ediyor

UOB kıdemli ekonomisti Alvin Liew, Fed'in gelecek yıl 75 baz puan faiz indirimi yapmasının muhtemel olduğunu savundu.

Liew, Fed'in gevşeme hızının ileriye dönük olarak yavaşlayabileceğinin sinyalini vermesinin şaşırtıcı olmadığını, ancak piyasaların gelecekteki indirimlerin ne ölçüde azaltılmış göründüğüne şaşırdığını söyledi.

UOB, daha az sayıda indirimin, yeni Trump yönetimi altında potansiyel ABD ticaret tarifelerinden kaynaklanan daha yüksek enflasyon baskıları beklentilerini yansıttığını belirtti.

UOB ayrıca, Trump'ın politikaları hakkında daha iyi bir netlik elde edene kadar gelecek yıl üç Fed faiz indirimi beklentisine sadık kaldıklarını vurguladı.