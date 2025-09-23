Fed'in faiz indirmeye devam edecek mi? Gözler Powell'ın konuşmasında

Fed, 2025'teki ilk faiz indiriminin ardından gelecekteki para politikası adımları konusunda farklı görüşlerle karşı karşıya kalırken, İsveç gibi ülkeler ekonomik aktiviteyi desteklemek amacıyla faiz indirimlerine devam ediyor. Öte yandan, Arjantin gibi ekonomik sıkıntılarla boğuşan ülkelere yönelik uluslararası finansal destek arayışları da gündemde.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün ABD ekonomisine ilişkin yapacağı açıklamalar merakla beklenirken, merkez bankası içinde faiz indirimleri konusunda ayrılıklar sürüyor.

Yeni Fed Yöneticisi Stephen Miran, "dik" faiz indirimlerinin gerekliliğini vurgularken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ve St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem daha fazla gevşeme konusunda temkinli bir duruş sergiledi.

Bu arada, Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin Arjantin'in ekonomik reform çabalarına finansal destek sağlamak için seçenekleri değerlendirdiğini belirtti.

Avrupa'da ise İsveç Merkez Bankası, ekonomik aktiviteyi desteklemek ve enflasyonu orta vadede hedefine sabitlemek amacıyla çeyrek puanlık bir faiz indirimi yaparak, küresel merkez bankalarının farklı stratejilerini gözler önüne serdi.