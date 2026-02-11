Fed'in faiz kararı ne olacak? Oy hakkı bulunan iki yeni üye faizlerin sabit tutulmasından yana

ABD Merkez Bankası’nda (Fed) bu yıl oy hakkı bulunan iki yeni üye, enflasyona ilişkin endişeler nedeniyle faiz oranlarının şimdilik sabit tutulmasını tercih ettiklerini söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack yaptığı konuşmada, para politikasının gelen veriler değerlendirilirken beklemede kalmak için uygun bir noktada olduğunu söyledi. Hammack, kendi tahminlerine göre faizlerin bir süre daha sabit kalabileceğini ifade etti.

Hammack, enflasyonun hâlâ yüksek olduğunu ve iki yılı aşkın süredir büyük ölçüde yatay seyrettiğini belirtti. Enflasyonun bu yıl da yaklaşık yüzde 3 seviyesinde kalabileceği riskine dikkat çeken Hammack, fiyatların gerilediğine dair net kanıtlar görmek istediğini söyledi. Hammack, Fed’in geçen sonbaharda yaptığı üç faiz indiriminin ve ekonomik büyümenin etkilerini değerlendirmek için sabırlı olunması gerektiğini vurguladı.

Mevcut politika faizinin nötr seviyeye yakın olduğunu belirten Hammack, bunun ekonomiyi belirgin biçimde kısıtlamadığını ifade etti. Hammack, faizlerin daha yüksek ya da daha düşük bir patika izlemesine yönelik riskleri dengeli gördüğünü kaydetti.

“Üç faiz indirimi enflasyon riskini artırdı”

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da enflasyonun yüksek kalma riskine dikkat çekti. Logan, geçen yıl iş gücü piyasasındaki bozulmaya karşı yapılan üç faiz indiriminin enflasyon riskini artırdığını söyledi.

Önümüzdeki aylarda enflasyonun hedefe doğru gerileyip gerilemeyeceğinin ve iş gücü piyasasının istikrarının izleneceğini belirten Logan, bu koşulların sağlanması halinde mevcut politika duruşunun yeterli olacağını ve ek faiz indirimi gerekmeyebileceğini ifade etti. Logan, enflasyon düşerken iş gücü piyasasının daha fazla zayıflaması durumunda ise faiz indiriminin yeniden gündeme gelebileceğini sözlerine ekledi.