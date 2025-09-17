Fed’in faiz kararı sonrası piyasadan ilk tepki: Dolar, euro, altında ne tepki verdi?

Küçük ölçekli şirket hisselerini izleyen Russell 2000 endeksi yüzde 2 yükselerek 2021 yılından bu yana ilk kez rekor seviyelere yaklaştı. Dow Jones Sanayi Endeksi’nde artış yüzde 1’in üzerine çıktı. Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi ise gün içindeki kayıplarını telafi ederek yatay seyre döndü.

Dolar zayıfladı, euro yükseldi

Faiz indirimi kararının ardından döviz piyasasında dolar zayıfladı. Dolar Endeksi yüzde 0,3 düşüş gösterdi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,25 artışla 1,1895 seviyesine çıkarak son dört yılın en yüksek seviyesini gördü.

Altında rekor test edildi

Emtia piyasalarında da hareketlilik yaşandı. Ons altın, 3.697 dolar seviyesini aşarak seansın zirvesini test etti. Faiz indirimi sonrası artan risk iştahı ve doların zayıflaması, değerli metale olan talebi destekledi.