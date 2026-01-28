Fed’in faiz kararına saatler kala asıl soru: Bir sonraki indirim ne zaman?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) TSİ 22:00’de açıklanacak olan kararda, faiz oranlarını sabit tutması beklenirken, gözler Fed Başkanı Jerome Powell’ın düzenleyeceği basın toplantısına ve merkez bankasının bir sonraki faiz indiriminin ne zaman gelebileceğine dair ipuçlarına çevrildi.

Ancak çok sayıda gösterge, bu indirimin yakın zamanda gerçekleşmeyeceğine işaret ediyor.

Geçen yılın sonunda iş gücü piyasasına yönelik endişeleri gidermek amacıyla üç kez faiz indirimine giden Fed yetkilileri, son toplantıdan bu yana gelen ekonomik verilerin ardından kısa vadede bir duraklama sinyali verdi. Yetkililer, para politikasının “iyi bir noktada” olduğunu ifade etti.

“Politika iyi konumlanmış durumda”

Yahoo Finans'tan Jennifer Schonberger'in derlediğine göre, Deutsche Bank Başekonomisti Matt Luzzetti, yetkililerin politika faizinin artık Fed üyelerinin “nötr faiz” tahmin aralığında yer aldığına güçlü bir vurgu yapmasını beklediğini söyledi.

Luzzetti, komitenin bu sayede, gelecek verilerin gerektirmesi halinde ikili mandatın her iki yönündeki risklere karşılık verebilecek konumda olduğunu belirtti.

Evercore ISI Küresel Politika ve Merkez Bankacılığı Strateji Başkanı Krishna Guha ise Fed’in “uzun süreli bir duraklamaya” hazırlandığını düşündüğünü ifade etti.

Powell’dan temkinli mesaj beklentisi var

Guha, “Powell, politikanın iyi konumlanmış olduğunu ve yakın zamanda yeniden faiz indirimi için aciliyet bulunmadığını vurgulayacak” dedi.

Powell’ın, iş gücü piyasasında belirgin bir zayıflama yaşanması halinde önümüzdeki aylarda faiz indiriminin değerlendirilebileceğini söylemesi bekleniyor. Ancak bu gerçekleşmediği sürece, Fed’in Powell’ın mayısta sona erecek başkanlık süresinin geri kalanında faizleri sabit tutacağı öngörülüyor.

İstihdam yavaş, enflasyon hedefin üzerinde kalıyor

Aralık ayı istihdam raporu, istihdam artışının zayıf kalmaya devam ettiğini gösterirken, kasımda yükselen işsizlik oranı aralıkta yüzde 4,4’e geriledi.

Buna karşın, son veriler enflasyonun Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında yüzde 2,6 seviyesinde bulunarak eylül-kasım dönemindeki seviyesini korudu.

Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi ise kasım ayında yüzde 2,8 ile daha yüksek bir enflasyona işaret etti. Bu verinin açıklanması, geçen sonbahardaki hükümet kapanmasının etkileri nedeniyle gecikmişti.

Fed içinde görüş ayrılıkları sürüyor

Çarşamba günkü faiz kararına ilişkin büyük bir belirsizlik bulunmamakla birlikte, merkez bankası içindeki görüş ayrılıkları nedeniyle yine karşı oylar görülebilir.

Fed yetkilileri bu yıl için yalnızca bir faiz indirimi öngörürken, yeni bölgesel Fed başkanlarının oy hakkı kazandığı dönemde enflasyonu kontrol altında tutmak amacıyla faizlerin sabit tutulmasını savunan üyelerin ağırlığı arttı.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari’nin, yeni oy kullanan üyeler olarak bu yönde tutum sergilemeleri bekleniyor.

Öte yandan Powell, New York Fed Başkanı John Williams, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ve Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da politikanın “iyi bir noktada” olduğunu belirterek, yeni bir adım atmadan önce verilerin izlenmesinden yana olduklarını ifade etti.

Karşı oy ihtimali gündeme geldi

Geçen sonbaharda Fed Yönetim Kurulu’na katıldığından bu yana daha hızlı faiz indirimi yönünde sık sık karşı oy kullanan Fed Üyesi Stephen Miran’ın bu toplantıda da muhalefet etmesi bekleniyor.

İş gücü piyasasına ilişkin endişeleri nedeniyle Fed üyeleri Michelle Bowman ve Chris Waller’ın da karşı oy kullanabilecek isimler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Yeni tahmin yok: Gözler Powell’da!

Toplantı sonrasında yeni bir nokta grafiği (dot plot) ya da ekonomik tahminler açıklanmayacak. Karar metnindeki değişikliklerin de önemli bir politika sinyali içermesi beklenmiyor.

Powell, toplantının ardından TSİ 22.30’da basın toplantısı düzenleyecek.

Bu toplantı, Powell’ın, 11 Ocak’ta Trump yönetiminin Fed binasının yenilenmesine ilişkin geçen yaz verdiği ifadeler hakkında başlatılan cezai soruşturmaya yanıt olarak yayımladığı sert açıklamadan sonraki ilk kamuoyu önüne çıkışı olacak.

Powell’ın, söz konusu soruşturma ya da Başkan Trump’ın Fed Üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişimine ilişkin Yüksek Mahkeme’de geçen hafta yapılan sözlü duruşmalar hakkında yorum yapması beklenmiyor.