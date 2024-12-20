Fed'in gözdesi çekirdek PCE beklentilerin altında kaldı
Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek PCE verileri kasımda yıllık yüzde 2,9 artış gösterirken, beklentilerin altında kaldı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) veriler içinde enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) kasım verileri açıklandı.
Verilerde soğuma görülürken, çekirdek PCE kasımda yıllık bazda yüzde 2,8 oranında arttı. Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek PCE kasımda aylık bazda yüzde 0,1 arttı.
Piyasalarda beklenti aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,9 artış yönündeydi.
Ekim ayında da çekirdek PCE yıllık yüzde 2,8 artarken, aylık yüzde 0,3 artış göstermişti.
Dolar Endeksi, PCE verileri sonrasında gerilerken, son olarak yüzde 0,43 düşüşle 107,97 seviyesinde işlem gördü.